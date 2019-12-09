Пентагон непокоїть, що майже половина родин американських військових бачать у Росії союзника

Спроби Росії послабити Захід через постійні кампанії з дезінформації можуть, врешті, почати приносити плоди, роблячи тріщину в бастіоні американської лінії захисту - збройних силах США, пише "Голос Америки".

Хоча більшість військових вбачають у Москві ключового супротивника Америки, останні опитування свідчать, що ця думка змінюється, і особливо це помітно в родинах військовослужбовців. Друге щорічне опитування з національної безпеки імені Рейгана у жовтні засвідчило, що 46% сімей представників збройних сил США вбачають у Росії союзника.

Загалом 28% американців - проти 19% торік - назвали Росію союзником.

Соціологи кажуть, що таких поглядів дотримуються переважно ті, хто симпатизують Республіканській партії США та погоджуються із заявами президента Дональда Трампа щодо Росії.

Хоча більшість - 71% всіх американців і 53% родин військовиків - продовжують розглядати Кремль як ворога, зростання проросійських настроїв непокоїть Пентагон.

Речниця Міністерства оборони США Карла Глісон повідомила "Голосу Америки", що Росія намагається "наповнити медіа дезінформацією, щоб посіяти сумніви й спантеличення", "не лише через неузгоджений і підбурливий діалог, але через оманливі історії, вигадані для того, щоб викликати співчуття".

Намагатись вплинути на американських військовиків Росія почала іще у 2017 році, перед проміжними виборами до Конгресу. Мета Кремля, кажуть у Пентагоні, - посіяти серед військового персоналу таку дезінформацію, що могла б у майбутньому покращити ставлення до росіян.

Передусім, зміна думки відбувається поміж республіканцями, які історично були більш критично налаштовані щодо Радянського блоку та Росії. Зокрема через позитивні заяви президента Трампа про Володимира Путіна.

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