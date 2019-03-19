Пентагон направив 1500 військових до Берліна

Пентагон направив 1500 військових з Форту Блисс, що в штаті Техас, до Німеччини. Швидке переміщення військ має на меті протестувати здатність військових швидко реагувати у кризовій ситуації.

Військові будуть задіяні у навчаннях на території Польщі.

Це переміщення має на меті посилити присутність НАТО в Східній Європі на випадок російської агресії та інших надзвичайних ситуацій, пише АР.

"Наша здатність швидко наростити готові до бою сили в та навколо театру дій є критично важливим для негайного захисту сил, щоб підтримати НАТО", - йдеться в заяві Командування США у Європі. – "Однак, це переміщення не стосується жодної конкретної ситуації".

Американське військове видання Stars and Stripes зауважує, що це переміщення сил відбувається в рамках нової стратегії, розробленої колишнім міністром оборони США Джимом Меттісом, що закликає до більш непередбачуваних переміщень військ.

Раніше цього місяця, військові США також розмістили просунуті протиракетні системи Ізраїлю, де вони будуть діяти з різних місць, щоб посилити оборону Ізраїлю.

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