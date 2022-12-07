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У Держдепі стурбовані, що перебої в електропостачанні України можуть призвести до ядерної аварії
Про небезпеку внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури в Україні заявила перша заступниця помічника Держсекретаря США в Бюро з міжнародної безпеки та ядерного нерозповсюдження Енн Ганзер. Під час брифінгу 6 грудня вона наголосила на необхідності забезпечити безперебійне електропостачання атомних станцій України.
“Напади Росії призводять до відключення зовнішнього живлення українських атомних електростанцій. Це дуже важливо. Це змушує реактори на станціях аварійно зупинятися. Надійне зовнішнє електропостачання є необхідним для безпечної роботи українських атомних електростанцій, будь-якої електростанції загалом. А без зовнішнього електропостачання, за допомогою якого охолоджується ядерне паливо, це може призвести до ядерної аварії. Це важливо, і ці атаки потрібно припинити”, - зазначила представниця Держдепу.
Вона висловила переконання, що росіяни навмисне ціляться по енергетичній інфраструктурі, і назвала їхні дії неприйнятними.
“Це цілком очевидно, що найбільшим об’єктом (російських - ред.) атак є енергетична інфраструктура України. Ми дуже стурбовані тим, що російські ракети та дрони руйнують цивільну електричну інфраструктуру по всій країні, виводячи з ладу обладнання, яке забезпечує електроенергією, теплом, водою та зв’язком людей України. Ці напади є неприйнятними. Вони є ганебним продовженням і без того жорстокої, невиправданої війни Росії проти України, особливо проти українського народу”, - сказала перша заступниця помічника Держсекретаря США в Бюро з міжнародної безпеки та ядерного нерозповсюдження Енн Ганзер.
Вона наголосила, що США вважають Запорізьку атомну електростанцію та енергетику, яка там виробляється, українською.
“Ми підтримуємо зусилля МАГАТЕ та генерального директора Гроссі щодо захисту цього заводу. Ми дуже стурбовані брязканням зброєю, брязканням ядерною зброєю. Застосування ядерної зброї було б просто поза межами допустимого”, - додала вона..
У відповідь на питання журналістів про вибух газопроводу “Північний потік-2”, Гензер зазначила, що будь-яка енергетична інфраструктура може стати об'єктом потенційної атаки.
“Енергетична інфраструктура в інших місцях також може стати ціллю. … Те, що ми бачимо в Україні, чітко показує, що нам потрібно захистити нашу енергетичну інфраструктуру”, - сказала перша заступниця помічника Держсекретаря США.
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США кажуть, що не сприяють, але й не заважають українцям завдавати ударів у Росії
На тлі повідомлень про низку вибухів на військових об’єктах на території Росії, що, як припускають, могли бути здійснені українцями, чільні представники американського уряду відмежувалися від тих інцидентів, але при цьому наголосили, що Україна воює, захищаючись від російської агресії, а тому має підтримку США та інших країн.
Ми ні заохочували, ні сприяли ударам українців всередині Росії, але важливо розуміти, що українці щодня живуть в умовах триваючої російської агресії.Ентоні Блінкен
В перший тиждень грудня в Росії повідомили, що принаймні три російські авіабази були вражені, як було сказано, дронами - безпілотними літальними апаратами, начиненими вибухівкою.
Згадані бази - в Курській та Рязанській області, а також аеродром в Саратовській області, звідки злітають російські бомбардувальники з крилатими ракетами для здійснення ракетних обстрілів України, що тривають з 24 лютого.
Російська сторона каже, що загинули кілька осіб і пошкоджені літаки.
Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за ті вибухи, але західні коментатори назвали інциденти вже не першою ознакою здатності українців завдавати удари на далеких відстанях.
Події знову привертають увагу до того, яку зброю має українська армія, і яку допомогу надають Україні інші держави.
Заявляючи про повну підтримку України, західні країни не постачають українцям певні види зброї, зокрема, ракети далекого радіусу дії, бойову авіацію чи танки західного виробництва, хоча Київ неодноразово закликав надати таку зброю.
На Заході неодноразово заявляли, що насамперед хочуть надати таку зброю і техніку, яку українська армія може використовувати якомога швидше, а також наголошували, що намагаються уникнути розширення конфлікту чи кроків, які могли б розглядатися як участь у ньому.
Державний секретар США Ентоні Блінкен, відповідаючи на запитання журналістів у Вашингтоні 6 грудня, зауважив, що Росія використовує зиму у якості зброї і цілеспрямовано «удар за ударом» намагається зруйнувати цивільну інфраструктуру України, яка забезпечує людей теплом, водою та електрикою.
«Ми ні заохочували, ні сприяли ударам українців всередині Росії, але важливо розуміти, що українці щодня живуть в умовах триваючої російської агресії проти їхньої країни, і ми разом з багатьма партнерами у світі твердо налаштовані зробити так, щоб вони мали в руках спорядження, потрібне їм для самооборони, щоб боронити свою територію, щоб захищати свою свободу», - сказав Ентоні Блінкен.
Під час цієї ж прес конференції американський міністр оборони Ллойд Остін відкинув припущення, що США не перешкоджають українським намаганням розробляти власну зброю далекого радіусу дії.
«Чи США працюють над тим, щоб не допустити розробок Україною її власних можливостей завдавати удари на далеких відстанях? Коротка відповідь - ні. Ми зовсім цього не робимо. Як ви бачите, ми витратили понад 19 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні. На додаток до цього ми залучили також і союзників до надання безпекової допомоги», - сказав міністр.
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