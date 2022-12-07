У Держдепі стурбовані, що перебої в електропостачанні України можуть призвести до ядерної аварії

Про небезпеку внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури в Україні заявила перша заступниця помічника Держсекретаря США в Бюро з міжнародної безпеки та ядерного нерозповсюдження Енн Ганзер. Під час брифінгу 6 грудня вона наголосила на необхідності забезпечити безперебійне електропостачання атомних станцій України.

“Напади Росії призводять до відключення зовнішнього живлення українських атомних електростанцій. Це дуже важливо. Це змушує реактори на станціях аварійно зупинятися. Надійне зовнішнє електропостачання є необхідним для безпечної роботи українських атомних електростанцій, будь-якої електростанції загалом. А без зовнішнього електропостачання, за допомогою якого охолоджується ядерне паливо, це може призвести до ядерної аварії. Це важливо, і ці атаки потрібно припинити”, - зазначила представниця Держдепу.

Вона висловила переконання, що росіяни навмисне ціляться по енергетичній інфраструктурі, і назвала їхні дії неприйнятними.

“Це цілком очевидно, що найбільшим об’єктом (російських - ред.) атак є енергетична інфраструктура України. Ми дуже стурбовані тим, що російські ракети та дрони руйнують цивільну електричну інфраструктуру по всій країні, виводячи з ладу обладнання, яке забезпечує електроенергією, теплом, водою та зв’язком людей України. Ці напади є неприйнятними. Вони є ганебним продовженням і без того жорстокої, невиправданої війни Росії проти України, особливо проти українського народу”, - сказала перша заступниця помічника Держсекретаря США в Бюро з міжнародної безпеки та ядерного нерозповсюдження Енн Ганзер.

Вона наголосила, що США вважають Запорізьку атомну електростанцію та енергетику, яка там виробляється, українською.

“Ми підтримуємо зусилля МАГАТЕ та генерального директора Гроссі щодо захисту цього заводу. Ми дуже стурбовані брязканням зброєю, брязканням ядерною зброєю. Застосування ядерної зброї було б просто поза межами допустимого”, - додала вона..

У відповідь на питання журналістів про вибух газопроводу “Північний потік-2”, Гензер зазначила, що будь-яка енергетична інфраструктура може стати об'єктом потенційної атаки.

“Енергетична інфраструктура в інших місцях також може стати ціллю. … Те, що ми бачимо в Україні, чітко показує, що нам потрібно захистити нашу енергетичну інфраструктуру”, - сказала перша заступниця помічника Держсекретаря США.