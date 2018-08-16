Майже 80 передозувань за день у парку поблизу елітного Єльського університету

76 осіб зазнали передозувань так званою "синтетичною марихуаною" під назвою К-2 протягом одного дня у парку поблизу престижного Єльського університету у місті Нью-Гейвен у штаті Коннектикут. Про це повідомляють американські ЗМІ. Жодна людина не загинула. У потерпілих спостерігалась нудота, або ж втрата свідомості.

Пригода відбулась у парку Нью-Гейвен Грін, потерпілі надходили до медиків протягом цілого дня. Шеф місцевої поліції закликав людей не купувати синтетичні наркотики у даному парку. З'ясовується, що стало причиною отруєнь. Санітарно-епідеміологічна служба США у серед повідомила протягом 2017-го року в Америці було зареєстровано 72 000 смертельних передозувань.

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