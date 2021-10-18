Команда МВФ завершила перший перегляд програми для України

Команда Міжнародного валютного фонду досягла домовленості робочого рівня з урядом України про перегляд програми stand-by йдеться в повідомленні Фонду.

Якщо результати перегляду затвердить керівництво та Виконавче правління Фонду, Україна зможе отримати 700 млн доларів наступного траншу кредиту stand-by. Правління може розглянути це питання в листопаді. Також Фонд розгляне запит України на подовження дії кредитної угоди до кінця червня 2022 року.

За результатами перегляду голова місії МВФ в Україні Іванна Владкова-Голлар виділила такі пріоритети реформ:

- Повернення бюджетної політики у відповідність до цілей середньострокового сталого рівня боргу поряд із захистом вразливих верств населення, зміцненням управління надходженнями та зменшенням фіскального тиску від квазіфіскальної діяльності, включно з енергетикою.

- Забезпечення незалежності Центробанку та зосередження монетарної політики на поверненні інфляції до цільової.

- Забезпечення здоров'я банківського сектору, включаючи через добрі стандарти управління, з метою відновлення надійного банківського кредитування для приватного сектору.

- Боротьба проти корупції та просування судової реформи.

- Зменшення ролі держави та вкорінених інтересів в економіці з метою покращення ситуації для бізнесу, залучення інвестицій та збільшення економічного потенціалу.

Торік МВФ погодив програму stand-by обсягом 5 млрд доларів для України. За програмою, було виділено один транш у 2,1 млрд доларів. З вересня місія МВФ працювала в Україні в дистанційному режимі.

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