Перехоплення між літаками США і РФ – тепер над Балтійським морем

​Росія підняла в повітря Су-27, щоб перехопити американський бомбардувальник, який пролітав вздовж кордону Росії над Балтійським морем, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони Росії. Міністерство зазначило, що російський літак ідентифікував американський стратегічний бомбардувальник B-52 і вів його до того часу, як він відлетів від кордону.​

НАТО наразі проводить серію військових навчань в Східній Європі у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Тисячі військових розташувались близько до російського кордону, що не може подобатись президенту Росії Путіну. Наразі, близько 4 000 військових Альянсу розташовано в Польщі, Латвії, Литві та Естонії.

Подібні випадки перехоплень між російською та американською авіацією відбувались і раніше і викликають занепокоєння, адже через невелику відстань між літаками ризики зіткнення підвищуються. Так, на початку травня американські винищувачі перехопили декілька російських бойових літаків біля повітряного простору США в районі Аляски.

У вересні російський бойовий літак пролетів в трьох метрах від спостережного літака американських ВМС. Американські посадовці тоді назвали це небезпечним перехопленням над Чорним морем. Минулого року, російський літак пролетів всього в дев’яти метрах над американським кораблем USS Donald Cook.

Дивіться також: Дональд Трамп розкритикував мера Лондона за недбалість після чергових терористичних атак