Перекладачка має свідчити в Конгресі про зустріч Трампа з Путіним, вважають демократи

Конгресмен від Демократичної партії Білл Паскрелл запропонував викликати в якості свідка переговорів перекладачку, яка була присутня з американської сторони на зустрічі Трампа з Путіним, повідомляє The Hill.

В листі до Комітету Палати представників США з нагляду та урядової реформи, Паскрелл запропонував викликати Марину Ґросс, яка, крім президента США, була єдиним американцем присутнім під час переговорів Трампа і Путіна.

"З огляду на поступки, які президент Трамп публічно зробив перед президентом Росії Путіним, ставши на його бік проти розвідувальної спільноти США, правоохоронців та військових посадовців у питанні нападів Росії на нашу демократію, Конгрес та американці мають знати деталі їх приватної розмови", - написав Паскрелл в листі.

Подібні пропозиції висловила і сенатор-демократ Джин Шагін а також конгресмени Джо Кеннеді та Тед Лью, які закликали американську перекладачку свідчити в Конгресі.

В своєму зверненні до спікера Палати представників США у Twitter конгресмен Тед Лью запропонував: "1. Викликати перекладача, який працював протягом приватної зустрічі Трампа та Путіна. Конгрес має знати що було сказано. 2. Дозволити голосування на захист Мюллера".

Як правило, перекладачів не викликають для свідчень в Конгресі.

"Загалом, будь-яка конфіденційна інформація, має такою і залишатись, навіть якщо ви - перекладач. Наприклад, правила конфіденційності спілкування адвоката з клієнтом поширюються і на перекладача", - заявила речниця Американської асоціації перекладачів Джуді Дженнер коментуючи пропозицію викликати перекладачку в якості свідка.

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