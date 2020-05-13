Уряд: Перелому в ситуації з коронавірусом в Україні не досягнуто

"Перелому в ситуації з коронавірусом Україні не досягнуто", - заявив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль, виступаючи у Верховній Раді. За словами урядовця, попри ефективність вжитих заходів, кількість щоденних нових виявлених випадків захвювання поки що перевищує кількість випадків одужання.

"Ситуація розвивається за помірним сценарієм. Завдяки запровадженню карнантину ми йдемо за сценарієм Польщі. Він набагато кращий за сценарії розвитку пандемії в інших європейських країнах. Ми маємо графіки, які показують розвиток ситуації в Польщі, Італії, Іспанії та Франції. На жаль на сьогодні не було жодного дня, коли кількість людей, які одужали, перевищувала кількість людей, які захворіли. Але кількість тих, хто захворів знижується постійно. Ми вже досягаємо того «плато» і піку, про який говорили", - заявив Шмигаль.

В Міністерстві охорони здоров'я також говорять про те, що ситуація із виявленням нових випадків стабілізувалася. "У середньому в Україні на COVID-19 інфікуються від 400 до 600 осіб на добу. Така ситуація зберігається протягом останніх трьох тижнів", - констатує керівник відомства Максим Степанов. Він повідомив, що МОЗ вже розробив алгоритм поступового ослаблення карантину в Україні. Другий його етап має початися 22 травня. Наступні етапи у відомстві прогнозують на 1 та 11 червня. Які саме обмеження скасовувати, будуть визначати в залежності від розвитку ситуації, наголосив урядовець і пообіцяв оприлюднити послідовність та умови послаблення карантину вже цього тижня.

Водночас столична влада вважає, що вже менше ніж за два тижні можуть скластися передумови для відкриття в місті метрополітену. Мер Києва Віталій Кличко запропонував уряду розглянути таку можливість і наполягає, що підземка має працювати у звичайному режимі і обслуговувати усіх пасажирів.

Парламентська опозиція підтрмала пом'якшення карантину із застереженнми. Екс-президент України Петро Порошенко запропонував робити це одночасно із збільшенням тестування на коронавірус. "Широке тестування дозволить точніше виявляти проблемні райони та інфіковані групи людей, і замість широких карантинних заходів встановлювати точкові дієві обмеження, не вимикаючи цілі галузі", - вважає Порошенко.

В МОЗ повідомили, що працюють над розширенням переліку осіб, які повинні проходити обов’язкове ПЛР-тестування, що визначає рівень антитіл в організмі людини.

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