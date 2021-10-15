Україна, Євросоюз засудили російський перепис населення в окупованому Криму

Європейський союз засудив рішення Росії провести перепис населення в окупованому Криму, йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх справ 15 жовтня.

Заява також засуджує чергову військову призовну кампанію, яку російська влада починає на півострові.

"ЄС засуджує рішення Російської Федерації провести перепис населення на незаконно анексованій українській території Крим та місті Севастополь з 15 жовтня по 14 листопада та початок чергової призовної кампанії 1 жовтня", – йдеться в заяві речника Служби Пітера Стано, повідомляє Радіо Свобода.

Служба розцінює дії Москви як спробу "легалізувати незаконну анексію Криму та ще більше підірвати суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах".

Євросоюз закликав Росію припинити порушення міжнародного та гуманітарного права в Криму. За заявою, блок планує "продовжити над мирним припиненням незаконної анексії Росією півострова", як це передбачено підсумками саміту "Кримської платформи" 23 серпня.

Із осудом російського перепису в Криму виступило і Міністерство закордонних справ України.

"Такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства", - йдеться в заяві українського дипломатичного відомства.



МЗС закликало міжнародне співтовариство "засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати".

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