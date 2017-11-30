Переселенці змушені повертатись до ОРДЛО через нестачу грошей на оренду - ООН

З посиленням холодів на Сході України, багато людей, включаючи старих – які мусили полишити свої оселі через протистояння, тепер змушені повертатись до своїх колишніх домівок через нестачу робочих місць і грошей на оплату оренди житла, повідомляє установа ООН, що опікується міграцією.

У відповідності до опитування Міжнародної організації міграції ООН (МОМ), біля 70 відсотків біженців сказали, що вони повернуться до своїх домівок через те, що там вони не муситимуть платити за оренду.

"Більше половини внутрішньо переміщених осіб, які повертаються – це особи старше 60 років, здебільшого пенсіонери", - стверджує МОМ.

"Це підвищує їх вразливість, адже виплата пенсій залежить від їх статусу переселенців та проживання на підконтрольній урядові території", йдеться в заяві.

Практично дві третини опитаних МОМ сказали, що їх доходів вистачає лише на їжу. Середньомісячний дохід переселенця становить близько 87 доларів в регіонах, не контрольованих урядом, повідомили в організації.

Для тих, хто діє в сфері надання допомоги, умови роботи дуже складні через те, що немає доступу до значної частини постраждалого регіону.

"Доступ для того, щоб надавати гуманітарну допомогу є надзвичайно важливим для того, щоб надавати підтримку постраждалому населенню по всій території Східної України", - заявив Томас Лотар Вейс, голова МОМ в Україні, під час свого візиту до регіону минулого тижня.

"Ми маємо намір підтримувати надання допомоги протягом зимових місяців, особливо найбільш вразливим верствам населення, які проживають біля контактної лінії", - додав він.

З початку конфлікту в 2015 році, МОМ надав допомогу більше 200 000 внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок конфлікту.

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