В Конгресі вивчають документи, заслуховують юристів щодо можливого перешкоджання правосуддю президентом США

Міністерство юстиції США погодилось передати до Конгресу США документи звіту з російського втручання до американських виборів, де йдеться про з можливе перешкоджання правосуддю з боку адміністрації Трампа. Про відповідну домовленість з Міністерством юстиції США повідомив голова юридичного комітету Палати представників Джеррі Недлер в понеділок.

Недлер заявив, що досягнута угода дозволяє Конгресу поки не звертатись до суду за примусовим виконанням відповідної повістки з запитом про документи, яку раніше Конгрес спрямував до Міністерства юстиції США. Рішення про таке звернення Палата представників планувала розглянути у вівторок.

Документи, з якими представники республіканців та демократів почали працювати вже в понеділок, мають надати конгресменам більше інформації стосовно десяти випадків можливого перешкоджання правосуддю з боку адміністрації Трампа, наведені спецпрокурором США Робертом Мюллером у звіті за результатами слідства з російського втручання до виборів США 2016 року. В своєму звіті Мюллер утримався від висновку про наявність, чи відсутність перешкоджання правосуддю з боку Трампа.

Після оголошення про домовленість стосовно додаткових документів в понеділок, Юридичний комітет Палати представників США заслухав експертів в рамках слухань присвячених "Урокам слідства Мюллера".

"Факти, наведені у звіті були б достатні для висунення звинувачень у перешкоджанні правосуддю у низці випадків", - заявив колишній прокурор штату Алабама Джойс Венс у своїх свідченнях в Конгресі в понеділок.

Інший свідок – колишній юрист Білого дому Джон Дін, який був основним свідком у справі, зо призвела до відставки президента США Ніксона в 1960-х, виступаючи на слуханнях провів паралель звіту Мюллера з Уотрегейтським скандалом і заявив, що звіт Мюллера є "дороговказом" для комітету Конгресу стосовно Трампа.

Конгресмен від Республіканської партії Мет Гец, однак, розкритикував запрошення Джона Діна на слухання, адже той не має безпосередньої інформації стосовно фактів, що лягли в основу слідства Мюллера.

Президент Трамп також різко відреагував на проведення слухань Комітету і критично відгукнувся на запрошення Джона Діна в якості свідка.

"... Палата представників, контрольована демократами намагається зруйнувати президентство Трампа (яке є дуже успішним) і можу вас запевнити - ми закінчили з розслідуванням звіту Мюллера в Сенаті. Вони можуть досхочу розмовляти з Джоном Діном, ми не будемо нічого робити в Сенаті стосовно звіту Мюллера", - написав Трамп у Twitter.

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