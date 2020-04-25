Держдепартамент США відклав дату оголошення результатів лотереї "зелена картка" 2021

Через пандемію коронавірусу Держдепартамент ухвалив рішення про перенесення дати оголошення результатів лотереї грін-картка DV-2021. Про це у відомстві заявили через Twitter, відповідаючи на питання одного із користувачів.

"Ми відкладаємо дату перевірки статусу учасника лотереї DV-2021 до 6 червня 2020 року. Ця затримка не матиме негативного впливу на нашу здатність обробляти і планувати співбесіди за підсумками DV-2021, початок яких заплановано на 1 жовтня 2020 року", — йдеться в Twitter Держдепартаменту США.

Очікувалося що перевірити результати поданих заявок на розіграш "зеленої картки" можна буде починаючи із 5-го травня. На самому сайті лотереї, про зміну дати поки що не повідомляється. Там й досі вказано, що перевірити статус своєї анкети на виграш можна буде починаючи із 5-го травня 2020-го року.

Перевірити свій статус можна на сайті www.dvlottery.state.gov, для цього необхідно ввести підтверджуючий номер учасника лотереї, а також вказати ім'я, прізвище та рік народження заявника.

Це єдиний спосіб дізнатися про результати лотереї. Ніяких електронних або звичайних листів Держдепартамент надсилати не буде.

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