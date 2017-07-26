Росіяни "розвели" відповідального за ядерну зброю США - коментатори про дзвінок пранкерів американському міністру

Міністр енергетики США Рік Перрі отримав порцію дошкульної критики від журналістів та оглядачів після того, як став черговою у США жертвою розіграшу з боку російських пранкерів Вована і Лексуса. Останні близько 20 хвилин від імені прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана розмовляли з американським посадовцем про співпрацю у сфері енергетики, та створення в Україні нового пального на основі самогону. Міністр США у відповідь незворушно заявляв, що готовий говорити на дані теми у ході офіційного візиту до Києва, який запланований на серпень.

Ріка Перрі, чоловіка, який відповідає за нашу ядерну зброю, задурили комедіанти з Росії

Раніше жертвами російських пранкерів Вована і Лексуса ставали: сенатор-республіканець Джон Маккейн, конгресмен-демократ Адам Шифф, конгресвуман Максін Вотерс, а в Україні - президент Петро Порошенко, мер Києва Віталій Кличко та ін.

Про казус Перрі сьогодні розповіли провідні ЗМІ, включно з The Washington Post та Reuters.

З такими надзвичайними навичками добирати співрозмовників, відчуваю великий комфорт від факту, що Перрі є членом Ради нацбезпеки США

Американських коментаторів у Twitter вразила довірливість американського високопосадовця. Чимало з них висловили сумніви у здатності Перрі працювати на відповідальній посаді.

"Ріка Перрі, чоловіка, який відповідає за нашу ядерну зброю, задурили комедіанти з Росії", - твітує Ден Зак, журналіст видання The Washington Post.

"Перший міністр енергетики у Обами мав Нобелівську премію у галузі фізики. Перрі мав 2 "трійки", "двійку" та "незадовільно" з хімії. А тут ще і це", - критикує Перрі Браян Клаас, дослідник каферди урядування у перстижній Лондонській школі економіки.

"З такими надзвичайними навичками перевіряти співрозмовників, відчуваю великий комфорт від факту, що Перрі є членом Ради нацбезпеки США", - твітує критик президента США Дональда Трампа, бізнесмен Адам Хан.

Натомість відомого американського політолога Ян Бреммера найбільше здивував той факт, що міністр енергетики США взагалі був готовий приділити понад 20 хивин прем'єр-міністру України.

"Я вражений тим, що міністр енергетики Перрі знайшов 20 хвилин для українського прем'єра", - твітує Бреммер.

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