Перрі радить Україні розвивати газосховища

Міністр енергетики США Рік Перрі підкреслив важливість розширеного використання українських газосховищ з комерційною метою.

Про це Перрі заявив за резуьтатами зустрічі з українською та польською делегаціями на форумі з енергобезпеки, що відбувається в Литві.

"Збільшення доступу до українських газосховищ дозволить наростити комерційну діяльність, щоб управляти збільшенням поставок та сезонними коливаннями на ринках газу в Європі, - написав міністр енергетики США у Twitter. - Посилення інтерконекторів може означати, що колись Україна зможе постачати сусідам новий газ внутрішнього видобутку".

На зустрічі з українськом міністром енергетики Олексієм Оржелем та польським заступником міністра Томашем Дабровські, Перрі підкреслив, що США "рішуче підтримують зусилля України та Польщі з посилення регіональної енергобезпеки".

Спілкуючись з пресою, Перрі також заперечив свої плани піти у відставку в листопаді.

Чутки про можливу відставку поширились у ЗМІ після повідомлень, що президент США Дональд Трамп заявив, що саме Рік Перрі закликав Трампа зателефонувати Зеленському наприкінці липня – зміст цього дзвінка є основним елементом розслідування комітетів Палати представників США в рамках імпічменту.

Реагуючи на повідомлення, прес-секретарка Міністерства енергетики Шейлін Гайнс заявила пресі: "Міністр Перрі повністю підтримував і закликав президента поговорити з президентом Україні, щоб обговорити питання пов'язані з енергобезпекою та економічним розвитком".

"Він переконаний в необхідності покращення енергобезпеки регіону – що стане можливим із розширенням варіантів газопостачання – і саме тому він їде до Литви зустрічатись з майже двома десятками європейських лідерів в сфері енергетики (включаючи Україну) з цих питань", цитує заяву NBC.

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