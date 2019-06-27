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США

Росію назвав головною загрозою США лише один із кандидатів-демократів у президенти. Замітки з Маямі

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Перший вечір дебатів. На що варто звернути увагу

Від формату до змісту, враження від першого вечора дебатів кандидатів на посаду висуванця від Демократичної партії на вибори президента у США

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Запитання «Чи здатен хоч один з кандидатів перемогти Трампа?» поки залишається без відповіді

26-го червня у Маямі сцена мистецького центру перетворилась на галявину перед Білим Домом. Тут відбулись перші дебати представників від Демократичної партії, які змагаються те, щоб стати офіційним кандидатом у президенти США від цієї партії на виборах 2020-го року. Незважаючи на те, що вже на даному етапі виборчої кампанії є явні лідери, Національний Демократичний Комітет вирішив дати можливість взяти участь у дебатах 20 кандидатам, які відповіли попереднім критеріям.

За жеребкуванням їх розділили на дві групи по 10 осіб. У кожній із груп є кандидат, який, схоже, переважає інших. У першій групі таким кандидатом вважають сенаторку Елізабет Воррен. У другій фаворитом називають екс-віце-президента США Джозефа Байдена, який вийде на сцену дебатів 27-го червня.

Хоча дати можливість висловитись усім - це благий намір, з перших хвилин дебатів стало зрозуміло, що велика кількість кандидатів на сцені і формат однохвилинних заяв - не дають кандидатам можливості розкритись.

Конкуренти почали дебати з відпрацьованих фраз, часто повторювали одні одних і, за рідкими випадками, уникали прямих суперечок з конкурентами. У такому форматі виділились ті, хто не уникав прямих відповідей і не боявся кинути виклик конкуренту. Ця тактика спрацювала для Джуліана Кастро з Техасу, 44-річного колишнього мера міста Сан-Антоніо. Кастро вже навіть назвали переможцем дебатів. Раніше непомітний кандидат вступав у полеміку і, у порівнянні з іншими кандидатами, демонстрував впевненість і обізнаність у справах про які говорив.

Сенаторку Елізабет Воррен називають переможницею перших дебатів. На фото вона поруч з сенатором Корі Букером, іншим фаворитом
Сенаторку Елізабет Воррен називають переможницею перших дебатів. На фото вона поруч з сенатором Корі Букером, іншим фаворитом

Дебати вели п’ять модераторів, тож, на додачу 10 кандидатів-учасників дебатів, складалось враження переповненого ефіру. Факт заміни модераторів у другу годину дискусії також додав сум'яття. Техніки не відключили вчасно мікрофонів попередніх модераторів і кандидати не чули запитань. Зрештою три телеканали, організатори дебатів, були вимушені піти на рекламні паузи, щоб виправити технічні проблеми.

Зміст

Реформа охорони здоров'я та імміграція - ці теми домінували у дискусії під час першого вечора дебатів. Сенаторка штату Массачусетс, Елізабет Воррен, виділялась серед кандидатів, закликаючи до "фундаментальних змін" в економіці й уряді країни, щоб зменшити розрив між багатим і середнім класом у США. За її словами, які підтримали і інші кандидати, економіка США хоча і зростає, але це позитивне зростання відчуває на собі лише маленький прошарок населення, решта ж країни ледь зводить кінці з кінцями.

Сенаторка Воррен, яка вважається одним з лідерів перегонів, також єдина підняла руку, коли модератор спитав хто з кандидатів вважає що треба скасувати приватне медичне страхування. Вона виступила за повний доступ до безкоштовних медичних послуг усіх громадян США. «Охорона здоров'я є основним правом людини, і я буду боротися за основні права людини» - заявила вона.

Ще однією гарячою темою внутрішньої політики стало питання еміграції. Чи нелегальний перетин кордону має визнаватись кримінальним злочином? Як поводитись з емігрантами? Чи потрібна стіна на кордоні? Кандидати, за великим рахунком, мали схожі позиції. А сенаторка з Міннесоти Еммі Клобучар нагадала – що понад 25 відсотків Нобелівських лауреатів США народились деінде і прибули в країну , як емігранти.

Кандидати: Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, Конгресмен Тім Раян, екс-високопосадовець Адміністрації Обами Джуліан Кастро
Кандидати: Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, Конгресмен Тім Раян, екс-високопосадовець Адміністрації Обами Джуліан Кастро

Щодо зовнішньої політики, то цього разу вона була на задньому плані дебатів. Окрім гарячих проблем – можливої війни з Іраном та тарифної війни з Китаєм - глибокої дискусії тут не вийшло. Коли ж кандидатів у бліц-опитуванні запитали "Що є найбільшою загрозою для США у світі?" то єдиний з 10 кандидатів, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив що це - Росія.

«Росія! Тому що вони намагаються підірвати нашу демократію, і роблять це надзвичайно добре. Ми мусимо їх спинити!» - сказав він, зірвавши овації.

Реакції

Президент Трамп, який заявив що вимушено дивився дебати, назвав їх нудними і жорстко розкритикував телеканали-організатори дебатів за технічні проблеми під час ефіру.

Соціальні мережі також повнились мемами та жартами на репліки кандидатів.

“Мені якимось чином до завтра треба вивчити іспанську”, – написала у Твітері активістка Меріам Вільямсон, одна з менш відомих учасниць дебатів демократів. Так вона відреагувала на масовий перехід кандидатів на іспанську під час дебатів. У четвер вже сама Вільямсон братиме участь у дебатах кандидатів-демократів.

Декілька з кандидатів переходили час від часу на іспанську. Я запитала іспаномовну колегу по журналістському цеху: "А як їх іспанська?" Вона саркастично посміхнулась. Виступи кандидатів іспанською звучали нещирими і, на думку оглядачів, виглядали підігруванням іспаномовним виборцям.

Між тим головне запитання «Чи здатен хоч один з цих кандидатів перемогти Трампа?» поки залишається без відповіді.

Попереду ще одна ніч, коли ще 10 кандидатів намагатимуться закохати у себе виборців.

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Дебати демократів 2020: про особливості і лідерів рейтингів, на яких варто звернути увагу. Відео
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Дебати демократів 2020: про особливості і лідерів рейтингів, на яких варто звернути увагу. Відео

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    Мирослава Гонгадзе

    Ведуча, головний редактор і керівник Української служби «Голосу Америки». На додаток до праці на «Голосі Америки», часто виступає як експерт із питань України, Східної Європи та свободи слова на пострадянському просторі. Статті Мирослави друкуються на шпальтах  таких світових видань, як Wall Street Journal, Washington Post, NPR, Journal of Democracy. Мирослава є співавтором науково-публіцистичної роботи «Розірваний нерв» про протестний рух в Україні 2000-2004 років.

    З освітою правника, здобутою у Львівському державному університеті, має великий досвід роботи в галузі журналістики та зв'язків із громадськістю. Працювала журналістом, редактором, продюсером, керівником медія-кампаній в Україні та США у низці політичних і медійних організацій, у тому числі RFE/RL, Інтерньюз, IRI, NDI.

    Серед іншого - Мирослава також була дослідником Університету Джорджа Вашингтона (2003) та володарем стипендії Рейгана-Фасела Національного фонду за демократію (2001). «За видатний внесок у розвиток журналістики, активну громадянську позицію та професійну майстерность» Мирослава Ґонґадзе нагороджена Орденом княгині Ольги.

    Інформувати, поєднувати й об’єднувати людей та ідеї, надихати – такою Мирослава бачить свою місію.

    У вільний від роботи час, якщо такий з’являється, захоплюється подорожами, мистецтвом, фотографією.

    Виховує доньок-близнюків Нану та Саломе.

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