Росію назвав головною загрозою США лише один із кандидатів-демократів у президенти. Замітки з Маямі

Від формату до змісту, враження від першого вечора дебатів кандидатів на посаду висуванця від Демократичної партії на вибори президента у США

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Запитання «Чи здатен хоч один з кандидатів перемогти Трампа?» поки залишається без відповіді

26-го червня у Маямі сцена мистецького центру перетворилась на галявину перед Білим Домом. Тут відбулись перші дебати представників від Демократичної партії, які змагаються те, щоб стати офіційним кандидатом у президенти США від цієї партії на виборах 2020-го року. Незважаючи на те, що вже на даному етапі виборчої кампанії є явні лідери, Національний Демократичний Комітет вирішив дати можливість взяти участь у дебатах 20 кандидатам, які відповіли попереднім критеріям.

За жеребкуванням їх розділили на дві групи по 10 осіб. У кожній із груп є кандидат, який, схоже, переважає інших. У першій групі таким кандидатом вважають сенаторку Елізабет Воррен. У другій фаворитом називають екс-віце-президента США Джозефа Байдена, який вийде на сцену дебатів 27-го червня.

Хоча дати можливість висловитись усім - це благий намір, з перших хвилин дебатів стало зрозуміло, що велика кількість кандидатів на сцені і формат однохвилинних заяв - не дають кандидатам можливості розкритись.

Конкуренти почали дебати з відпрацьованих фраз, часто повторювали одні одних і, за рідкими випадками, уникали прямих суперечок з конкурентами. У такому форматі виділились ті, хто не уникав прямих відповідей і не боявся кинути виклик конкуренту. Ця тактика спрацювала для Джуліана Кастро з Техасу, 44-річного колишнього мера міста Сан-Антоніо. Кастро вже навіть назвали переможцем дебатів. Раніше непомітний кандидат вступав у полеміку і, у порівнянні з іншими кандидатами, демонстрував впевненість і обізнаність у справах про які говорив.

Дебати вели п’ять модераторів, тож, на додачу 10 кандидатів-учасників дебатів, складалось враження переповненого ефіру. Факт заміни модераторів у другу годину дискусії також додав сум'яття. Техніки не відключили вчасно мікрофонів попередніх модераторів і кандидати не чули запитань. Зрештою три телеканали, організатори дебатів, були вимушені піти на рекламні паузи, щоб виправити технічні проблеми.

Зміст

Реформа охорони здоров'я та імміграція - ці теми домінували у дискусії під час першого вечора дебатів. Сенаторка штату Массачусетс, Елізабет Воррен, виділялась серед кандидатів, закликаючи до "фундаментальних змін" в економіці й уряді країни, щоб зменшити розрив між багатим і середнім класом у США. За її словами, які підтримали і інші кандидати, економіка США хоча і зростає, але це позитивне зростання відчуває на собі лише маленький прошарок населення, решта ж країни ледь зводить кінці з кінцями.

Сенаторка Воррен, яка вважається одним з лідерів перегонів, також єдина підняла руку, коли модератор спитав хто з кандидатів вважає що треба скасувати приватне медичне страхування. Вона виступила за повний доступ до безкоштовних медичних послуг усіх громадян США. «Охорона здоров'я є основним правом людини, і я буду боротися за основні права людини» - заявила вона.

Ще однією гарячою темою внутрішньої політики стало питання еміграції. Чи нелегальний перетин кордону має визнаватись кримінальним злочином? Як поводитись з емігрантами? Чи потрібна стіна на кордоні? Кандидати, за великим рахунком, мали схожі позиції. А сенаторка з Міннесоти Еммі Клобучар нагадала – що понад 25 відсотків Нобелівських лауреатів США народились деінде і прибули в країну , як емігранти.

Щодо зовнішньої політики, то цього разу вона була на задньому плані дебатів. Окрім гарячих проблем – можливої війни з Іраном та тарифної війни з Китаєм - глибокої дискусії тут не вийшло. Коли ж кандидатів у бліц-опитуванні запитали "Що є найбільшою загрозою для США у світі?" то єдиний з 10 кандидатів, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив що це - Росія.

«Росія! Тому що вони намагаються підірвати нашу демократію, і роблять це надзвичайно добре. Ми мусимо їх спинити!» - сказав він, зірвавши овації.

Реакції

Президент Трамп, який заявив що вимушено дивився дебати, назвав їх нудними і жорстко розкритикував телеканали-організатори дебатів за технічні проблеми під час ефіру.

Соціальні мережі також повнились мемами та жартами на репліки кандидатів.

“Мені якимось чином до завтра треба вивчити іспанську”, – написала у Твітері активістка Меріам Вільямсон, одна з менш відомих учасниць дебатів демократів. Так вона відреагувала на масовий перехід кандидатів на іспанську під час дебатів. У четвер вже сама Вільямсон братиме участь у дебатах кандидатів-демократів.

Декілька з кандидатів переходили час від часу на іспанську. Я запитала іспаномовну колегу по журналістському цеху: "А як їх іспанська?" Вона саркастично посміхнулась. Виступи кандидатів іспанською звучали нещирими і, на думку оглядачів, виглядали підігруванням іспаномовним виборцям.

Між тим головне запитання «Чи здатен хоч один з цих кандидатів перемогти Трампа?» поки залишається без відповіді.

Попереду ще одна ніч, коли ще 10 кандидатів намагатимуться закохати у себе виборців.

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