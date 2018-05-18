Спеціальні потреби

Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Історії успіху українців

Перший у США парк сталого розвитку створили українці після року подорожей

Олександр Черномазов із дружиною Еллою Маламуд

Провівши рік, подорожуючи Сполученими Штатами й ознайомлюючись із різноманітними технологіями сталого розвитку по всій країні, українська пара з Нью-Йорка вирішила створити перший в країні парк, де було б представлено досягнення у сфері відновлювальної енергії, зеленого будівництва та екологічного транспорту. Кілька років досліджень і пошуків – і в 2017-му інтерактивний парк сталого розвитку Greenspark (Greenspark Interactive Sustainability Park), розташований обабіч популярного серед туристів шосе 100 в штаті Вермонт, відкрив свої двері для перших відвідувачів.

Олександр Черномазов і Елла Маламуд родом із Харкова, але познайомилися і почали спільне життя вже в США. Вони жили в нью-йоркському Брукліні, будуючи кар’єру – Алекс у сфері інформаційних технологій, Елла – вчителя біології в школі. У якийсь момент обоє почали цікавитися зеленими технологіями, природніми будівлями й електричними автомобілями. А потім зрозуміли, що книг і відео в YouTube уже недостатньо, і вирішили побачити все на власні очі. Олександр і Елла кинули роботи і почали відкривати для себе країну та її людей.

«Голос Америки» поспілкувався з Алексом Черномазовим про те, як у них із дружиною виникла ідея парку та що було потрібно, щоб її реалізувати.

Матеріал входить до серії «Українці – історії успіху».

Аліна Голіната: Як Ви зважились кинути все і вирушити в мандри?

Олександр Черномазов: Якраз тому, що ми зрозуміли: якщо не зробимо цього зараз, то не зробимо ніколи. Це звучить страшніше, ніж є насправді, оскільки витрати були мінімальними. Ми платили за їжу та бензин, жили в автомобілі.

Я купив позашляховик і переобладнав його – додав ліжко, холодильник, сонячну панель, навіс від сонця, розкладні крісла. Ми багато часу проводили в пустелях, на пустирях, у лісах – позашляховиком могли заїхати лісовою дорогою на галявину і провести там тиждень.

Дуже багато їздили національними парками, майже всі побачили. Під час цієї поїздки ми третину, якщо не більше, часу провели в національних парках – два тижні в одному, три тижні в іншому. Прокатавшись країною впродовж року, зрозуміли, що ми взагалі нічого не бачили.

А. Г.: Як виникла ідея парку?

О. Ч.: Побачивши все, що люди роблять у плані зелених технологій і сталого розвитку – а почалося це як особистий квест, ми зрозуміли, що стільки всього цікавого дізналися, що було б добре зробити місце, де люди зможуть прийти і побачити це все за півгодини, а не витрачати рік на мандри. Хоча якщо хтось бажає витратити рік, я не відмовлятиму!

А. Г.: Ви цілеспрямовано шукали людей, які працюють із зеленими технологіями?

О. Ч.: У нас був дуже широкий спектр. Ми цікавилися багатьма різними темами – електричні автомобілі, сонячна енергія, гідротермальна, енергія вітру.

Також у той момент ми цікавились ідейними общинами – це те, що в 60-70-х роках називали комунами. По Штатах їх – багато сотень, різних – від маленьких до великих. Це села, в яких люди живуть не випадково, а приїхали туди з наміром і цілями. Їх мільйони за різними критеріями – релігійні, технічні, екологічні... Нам потрібно було зрозуміти, чи це для нас. Ми зрозуміли, що нас це цікавить так, щоб прийти в гості, а не поселятися. Надто складно з особистими відносинами: люди приїжджають, як правило, з добрими намірами, а потім виникають побутові проблеми.

А. Г.: Як ви почали реалізовувати ідею парку?

О. Ч.: Після повернення з подорожі в 2011-му ми вирішили, що в Нью-Йорку залишатися не хочемо, а переселимося у штат Вермонт. Упродовж кількох років шукали землю. Я тим часом знайшов роботу за спеціальністю. У 2016-му купили ділянку, і якраз у той момент мене скоротили. Я вирішив нову роботу вже не шукати і зосередитися на цьому проекті. Подумав: якщо зараз не займуся цим, то вже ніколи не займуся.

А. Г.: Як ви підтримували себе фінансово?

О. Ч.: Ми купили багатоквартирний дім і почали здавати квартири в оренду. Будинок платить за себе і дає трішки прибутку, якого вистачає нам на їжу та бензин. Цього вистачає, щоб займатися бізнесом.

А. Г.: Ви спланували це заздалегідь?

О. Ч.: Так, це було частиною плану. Коли ми їхали в подорож, однією з наших ідей було побудувати дім самостійно своїми руками, щоб без іпотеки. Але ми познайомилися в Долині Смерті з чоловіком, який підкинув нам ідею купити багатоквартирний дім і здавати його в оренду – тоді є іпотека, але не висить як Дамоклів меч над головою. З грошима туго, але є вільний час.

А. Г.: Коли ви відкрили парк?

О. Ч.: Перших відвідувачів ми почали приймати у жовтні 2017-го, щоб випробувати всі процеси, побачити, чи все працює належним чином. Офіційне урочисте відкриття заплановане на 2 червня 2018 року.

Після невдалої кампанії збору коштів на Kickstarter навесні 2017 року ми змінили свої амбіції – вирішили не будувати, а замовити вантажні контейнери, які відкриваються не ззаду, а збоку, через усю довжину. Вони стали рішенням зберігання на зиму, а також частиною експонатів. Ті, які призначені для виставки транспорту, ми ніяк не модифікували, а четвертий – гостьовий центр – затишно облаштували.

З тих пір будуємо і будуємо. Ідей, куди рости і які експонати додавати – багато. Деякі з них потребують коштів, деякі прості, і я роблю сам. Щоб роздобути складніші експонати, особливо з секції «зелене будівництво», ми організовували майстер-класи, за який учасники платили хто скільки міг, наймали інструктора, і весь дохід ішов йому. Таким чином, люди здобували цікавий досвід, інструктор отримував заплату, а нам залишався експонат для парку.

А. Г.: Яке цікаве рішення!

О. Ч.: А це не я придумав – це те, що ми побачили, подорожуючи Штатами. Ми просто бачили дуже багато місць – наприклад, центр, який зосереджується на якомусь одному способі природного будівництва. Вони роблять щомісячні майстер-класи, у них мільйон різних будівель, зроблених цим методом, але це все, на чому вони зациклені. Чи інше місце, яке займається тільки електричними велосипедами. А такого, щоб можна було прийти і подивитися спектр усього, що відбувається і що можливо за певною темою – такого ми в Штатах не знайшли і вирішили зробити.

А. Г.: На який вік ви орієнтуєтеся?

О. Ч.: ​Ціль – щоб було цікаво для дорослих, а також для школярів. Потрібно, щоб парк почав працювати, і тоді буде більше свободи з грошима, щоб ми могли додавати експонати і так далі. Зараз ми робимо програму-мінімум, і це здебільшого експонати для дорослих.

А. Г.: Працюєте тільки Ви з дружиною – у вас нема помічників?

О. Ч.: ​У нас є волонтери, які іноді приходять допомогти. Але в основному – це ми, швидше, я сам – працюю по 12 годин на день. Дружина проводить час із дітьми. Вечорами ми обговорюємо все, іноді я телефоную їй посеред дня, коли не можу щось самостійно вирішити.

А. Г.: Ніколи не шкодуєте про всі ці зміни, які відбулися у вашому житті?

О. Ч.: ​Стабільна гарна зарплата, згадую – було добре. (Усміхається.)

А. Г.: Що найскладніше в побудові бізнесу?

О. Ч.: ​Стратегії. Тобто саме розбиратися в пріоритетах – за що братися в якому порядку, за що поки що не варто братися, що взагалі є марною тратою часу і навіть не варто про це думати.

А. Г.: Що вам допомагає ухвалювати рішення, вибирати, залишатися вмотивованим?

О. Ч.: ​Із мотивацією проблем нема. Важко вибирати й ухвалювати рішення, особливо в завданнях, де результат наперед не є відомий. Наприклад, коли ми готувалися до кампанії на Kickstarter, було безліч різних способів реклами. Я пробував одне й інше, але ніколи не знаєш, чи воно спрацює – може, ти просто не достукався до правильної людини або використав неправильний підхід.

А. Г.: Які плани на найближче майбутнє?

О. Ч.: ​Перший пріоритет – це урочисте відкриття. Багато планів, подивимося, що з цього вийде. З цим проектом багато всього навчився сам робити – обробляти фотографії, знімати і монтувати відео, працювати з електронними схемами, рекламувати в соціальних медіа… доводиться всьому навчатися. Нудьгувати не доводиться. Перелік справ більший, ніж є годин у добі.

Дивіться також: 100 тисяч доларів від Стенфордського університету отримали українці

100 тисяч доларів від Стенфордського університету отримали українці. Відео
Embed
100 тисяч доларів від Стенфордського університету отримали українці. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:36 0:00
Direct link

  • 16x9 Image

    Аліна Голіната

    Приєдналася до команди "Голосу Америки" у 2016 році в ролі журналіста і редактора соціальних медіа. До того працювала у сфері маркетингу. В Україні вивчала журналістику, у США - гуманітарні науки. Висвітлює життя української діаспори у США та історії успіху українців.

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG