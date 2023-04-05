"Як набратися сміливості?" - запитують українські діти після року війни в новій книжці про Песах

Сьогодні євреї в усьому світі, зокрема і в Україні, збираються за столом, щоб поділитись традиційними розповідями про вихід євреїв з Єгипту. Починається єврейський Песах.

Теми визволення з рабства, протистояння жорстокості, співзвучні з сьогоденням, кажуть в громаді.

Цього року вперше було перекладено українською мовою книгу Гаґаду про порядок відзначення Песаху. Тепер, більш ніж через рік після ескалації війни Росії в Україні, можливість читати Гаґаду українською підвищує настрій, каже активістка єврейської громади в Україні Оксана Мантузова. Хоча, додає вона з гіркотою, наразі без перемоги «повністю видихнути не можна».

«Взагалі свято Песах, - каже Оксана, - це свято визволення, коли народ став вільним, і переклад Гаґади українською і те, що ми можемо в цьому році використовувати її у це свято, дуже символічне. Ми в Україні потерпаємо від такого злого фараона, і маємо змогу хоча б таке наше єврейське свято святкувати українською. Це символ. Ми ще не вільні від війни, це символ, який дозволяє нам вірити в те, що ми повертаємося до себе, повертаємось до України».

Ідея перекласти традиційний текст книги, а також поєднати традиційний текст з сучасністю, прийшла Дані Донець-Пулвер, єврейській освітній активістці, під час читань традиційних єврейських текстів в таборі для відпочинку «Мрія» в Угорщині, де збирались родини з України під час війни.

«Люди плакали, коли я читала цей текст. Я навіть не очікувала, що це матиме такий ефект», - каже вона. Спонсорувала видання книги впливова єврейська організація в США JDC.

«Ми попросили людей прислати нам свої розповіді та замальовки з українського сьогодення, які їм буде приємно читати і після війни, після перемоги, замальовки спрямовані на надію, на очікування оновлення, перемоги», - каже Дана, редакторка книги.

Серед розповідей – історія родини, яка виїхала і переїздила різними країнами за кордоном. «Їм дали прихисток і тут, і там, а тепер вони повертаються назад, - каже Дана. – Вони описують це як певний песахальний похід, який зрештою закінчується».

Найулюбленіший розділ Гаґади для Дани - традиційні питання від наймолодшого учасника святкування. Укладачі попросили дітей написати до книги питання, які їх турбують.

«У нас з'явилась ціла вставка – питання українських дітей. Про це можна написати цілу книгу», - каже активістка.

Навіщо починати війну, якщо можна просто в щось зіграти? Як набратися сміливості? Чи сумує за мною мій песик? Чому я не президент? Це лише кілька з тих питань, які поставили діти.

Сам переклад традиційного тексту було робити складно, адже мало знавців української мови, які також одночасно знаються на всіх тонкощах івриту, розповідає Дана.

«Мені дуже сподобалось взаємодіяти з українською мовою, бо в певному сенсі вона має стародавнє, насичене звучання, яке навіть немов ближче до оригіналу, ніж, наприклад, російськомовні тексти. Українська має певну урочистість, оксамитність, яка притаманна також і івриту», - продовжує експертка.

Вона вважає, що тепер в Україні багато єврейських громад, які хочуть залишитись в країні й будувати культуру, яка буде як єврейською, так і українською. Громада хоче передати книгу і президенту України Володимиру Зеленському.