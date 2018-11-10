Як перемогти Усика розповів тренер, який допоміг британцю побити Кличка

Єдиним шансом перемогти Олександра Усика для британця Тоні Белью є брудний бокс. Про це в інтерв'ю спортивному журналісту Куґану Кассіусу заявив британський тренер з боксу Пітер Ф'юрі, який готував Тайсона Ф'юрі до переможного поєдинку проти Володимира Кличка, що відбувся у листопаді 2015-го року.

Хай хапає його, смикає, штовхає по рингу, позбавить комфорту, влаштуй з ним війну...

Перемога Ф'юрі над Володимиром Кличко стала сенсацією. Протягом бою британець впевнено перебоксовував українця, не даючи тому шансів доносити потужні удари.

Коментуючи сьогоднішній поєдинок між Белью та Олександром Усиком, Пітер Ф'юрі не лишив Белью шансів перебоксувати Усика і натомість порадив боксувати у манері вуличної бійки.

"Белью треба закусити капу і сказати "та пішов ти, давай битись". З таким настроєм можна викластись на повну. Хай стисне міцно кулаки і згадає, що у боксі кожен має дві руки і дві ноги, а відмінність полягає у тому, хто сміливіший, а не у боксерській майстерності. Белью потрібно затягнути Усика у бійку. Хай лупить від стегна, кидає руки. У Белью реально сильний удар. Тут без сумнівів... Я думаю Белью шокує людей", - заявив тренер.

Поєдинок між Усиком та Белью відбудеться у суботу 10-го листопада у Манчестері. На кону - численні чемпіонські пояси українця. Белью неодноразово заявляв, що вважає Усика унікальним боксером, але вірить, що здатен буде його нокаутувати.

У Белью реально сильний удар. Тут без сумнівів... Я думаю Белью шокує людей

Для Усика перемога над Белью може стати кроком до поєдинку із найпопулярнішним боксером сучасності британцем Ентоні Джошуа. Промоутера Джошуа також заявили, що зацікавлені у бою Усика із британецем, але українцю потрібно розкрутити своє ім'я у Великій Британії. Кроком у цьому напрямку і є бій Усика із небезпечним Белью.

Ф'юрі закликає Белью не виявляти у ринзі поваги до майстерності українця.

"Він ні за що не перебоксує Усика. Але йому по силах затягнути українця у брудну бійку. Хай хапає його, смикає, штовхає по рингу, позбавить комфорту, влаштуй з ним війну... Усику на соромно програти, але Белью має шанс на перемогу", - заявив тренер.

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