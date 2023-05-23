Петиція: Владу ПАР закликають арештувати Путіна під час візиту

Саміт БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка) заплановано на серпень цього року в м. Йоганнесбург Південно-Африканська Республіка.

В очікувані саміту на сайті американської некомерційної організації Avaaz, з’явилась петиція із закликом до влади Південно-Африканської Республіки арештувати очільника Кремля, у разі його візиту. Петицію вже підписали понад півмільйона людей, - зробити це можуть усі бажаючі, незалежно від географічного розташування. Підтримати звернення також закликала опозиційна партія в ПАР.

"Президенту ПАР Сирілу Рамафосі та усім членам Міжнародного кримінального суду: Ми, стурбовані громадяни всього світу, закликаємо вас сприяти ордеру на арешт Володимира Путіна, який було видано Міжнародним кримінальним судом. Влада вашої держави повинна заарештувати Путіна, якщо він ступить на вашу територію, щоб він відповів за жахливі воєнні злочини, які він скоїв. Зокрема викрадення та депортацію українських дітей", - йдеться в тексті петиції.

Таким чином, автори закликають владу ПАР виконати підписаний ними Cтатут Міжнародного кримінального суду. МКС видав ордер на арешт Путіна 17 березня 2023 року. Тепер російський лідер може бути заарештований на території будь-якої країни, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду. ПАР підписала Римський статут 17 липня 1998 р., а також ратифікувала та імплементувала його 27 листопада 2000 р.

Раніше, ПАР відмовилась підтримати санкції проти Росії або засудити агресію проти України. Спочатку влада африканської держави запросила Путіна взяти участь в зустрічі БРІКС цього літа, разом із іншими очільниками п’яти країн блоку. Але на початку травня спеціальна урядова комісія, створена президентом ПАР Сирілом Рамафосою, дійшла висновку, що присутність Путіна порушить не лише міжнародне право, але й закони Південної Африки, і вони радять Путін не прилітати особисто, але взяти участь через відеозв’язок - повідомляє видання The Times.

Своєю чергою Кремль поки що не підтверджував особистого візиту. У березні прес-секретар Путіна, Дмитро Пєсков сказав журналістам, що "рішення про поїздку президента РФ Володимира Путіна на саміт БРІКС до ПАР у серпні поки що не ухвалювалося".

"Або Путін відвідає саміт БРІКС у серпні, ризикуючи арештом, або відмовиться від особистої присутності, чим викриє свій страх бути арештованим", - підсумовують The Guardian.

Нагадаємо, що саміт БРІКС не скликався з 2020 року, через пандемію.