У минулі вихідні у Вашингтоні відбулись найбільші демонстрації за час протестів проти поліцейського свавілля. На вулиці американської столиці вийшли десятки тисяч людей різних рас. Атмосфера перед Білим домом після тижня протестів змінилась. Замість гніву та люті - усмішки та піднесений настрій. Наш журналіст Остап Яриш побував на мітингах - дивіться у фотографіях, як вони відбулись.
Нацгвардія США і танці: як відбулась найбільша демонстрація у Вашингтоні за час протесту. ФОТО
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Подкаст
Останній випуск
Коронавірус. Порівняння американських і європейських кроків у боротьбі з поширенням пандемії
Голос Америки – подкаст