Нацгвардія США і танці: як відбулась найбільша демонстрація у Вашингтоні за час протесту. ФОТО

У минулі вихідні у Вашингтоні відбулись найбільші демонстрації за час протестів проти поліцейського свавілля. На вулиці американської столиці вийшли десятки тисяч людей різних рас. Атмосфера перед Білим домом після тижня протестів змінилась. Замість гніву та люті - усмішки та піднесений настрій. Наш журналіст Остап Яриш побував на мітингах - дивіться у фотографіях, як вони відбулись.

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