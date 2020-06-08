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Нацгвардія США і танці: як відбулась найбільша демонстрація у Вашингтоні за час протесту. ФОТО

У минулі вихідні у Вашингтоні відбулись найбільші демонстрації за час протестів проти поліцейського свавілля. На вулиці американської столиці вийшли десятки тисяч людей різних рас. Атмосфера перед Білим домом після тижня протестів змінилась. Замість гніву та люті - усмішки та піднесений настрій. Наш журналіст Остап Яриш побував на мітингах - дивіться у фотографіях, як вони відбулись.
На вулиці американської столиці вийшло декілька десятків тисяч людей.
1 На вулиці американської столиці вийшло декілька десятків тисяч людей.
Протягом всього дня центр міста був перекритий для автомобілів. Порядок охороняла поліція та національна гвардія.
2 Протягом всього дня центр міста був перекритий для автомобілів. Порядок охороняла поліція та національна гвардія.
Порядок у столиці крім поліції охороняла і Національна гвардія США.
3 Порядок у столиці крім поліції охороняла і Національна гвардія США.
Демонстрації на вихідних супроводжувались співами і танцями.
4 Демонстрації на вихідних супроводжувались співами і танцями.

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