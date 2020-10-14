Як американський підліток передала COVID-19 11 родичам у 4 штатах під час сімейної відпустки

13-річна дівчина заразила коронавірусом 11 своїх родичів у чотирьох американських штатах під час сімейної подорожі у червні-липні, повідомляє Центр США з контролю та профілактики захворювань (CDC).

У розслідуванні CDC спалаху хвороби, зареєстрованому влітку, йдеться, що загалом родинне зібрання відвідали 20 людей віком від 9 до 72 років, які з'їхались в один будинок із 4 штатів.

Як виявилось пізніше, підліток мала контакти із хворими людьми у червні. Через 4 дні після контакту із зараженими вона зробила швидкий тест (rapid antigen test) не маючи симптомів - результат був негативний. Через два дні після того вона не мала інших симптомів, окрім закладеного носа. Як повідомляє CDC, цей тест варто робити лише протягом перших 5 днів із часу появи симптомів. Порушення цієї рекомендації може пояснити перший хибно негативний результат.

Пізніше сім'я (батько, мати, дівчина та її двоє братів) вирушили на зустріч із родичами. 13 людей і заражена дівчина зупинялись в цьому домі на ніч, не носили маски й не зберігали дистанцію у 2 метри - 12 з них (включно із підлітком) пізніше захворіли на COVID-19, що було підтверджено результатами тестів. При цьому жоден із них не мав у той час інших контактів із людьми поза межами родини, які заразились коронавірусом, тож дослідники вважають, що це свідчить, що вони заразились саме від 13-річної дівчини.

Натомість шестеро інших родичів бачились з рештою людей на вулиці, не носили маски, але дотримувались соціального дистанціювання - всі вони отримали негативні тести на коронавірус і не мали симптомів.

Відтак, американські експерти наголошують, що хоч діти й підлітки можуть не мати виражених симптомів і не належать до групи високого ризику тяжких ускладнень, вони можуть стати поширювачами хвороби у родині.

Також у звіті CDC йдеться: щоб убезпечити від коронавірусу своїх родичів, варто зустрічатись із ними на вулиці, носити маски й бути за 2 метри від них.

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