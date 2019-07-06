Bellingcat оприлюднила нові дані про третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів

Базуючись на аналізі даних телефонних мереж, група розслідувачів Bellingcat, BBC, The Іnsider та швейцарського видавництва TaMedia спільно дослідили переміщення російського військового розвідника Дениса Сєргєєва у час, коли Скрипаля було отруєно в Солсбері.

На основі даних, розслідувачі припускають, що Сєргєєв керував операцією з отруєння Скрипалів.

Саме Денис Сєргєєв приховував свою діяльність під вигаданим ім'ям Сергія Фєдотова, переконані розслідувачі. Він їздив до Швейцарії не менше п'яти разів, де зустрічався з російськими розвідниками Анатолієм Чєпігою та Олександром Мішкіним та відвідував штаб-квартиру Всесвітнього антидопінгового агентства.

Під час подорожі до Лондона Сєргєєв часто дзвонив на один телефонний номер, який, за інформацією Bellingcat, міг належати контактній особі в російській розвідці.

Сєргєєв загалом провів п'ять подорожей до Швейцарї з листопада 2016 року до січня 2018 року, більшість з них – протягом останніх трьох місяців до отруєння Скрипаля, - пишуть розслідувачі.

У Женеві він інколи катався на човні через озеро і годинами "прогулювався" поблизу Європейського Антидопінгового WADA в Лозанні, або гуляв біля установ, в яких оскаржувались заборони на участь в змаганнях російських спортсменів, повідомляють дослідники.

Британське розслідування у вересні 2018 року назвало двох підозрюваних у причетності до замаху: агентів російської військової розвідки, які приїздили в Британію за документами на імена Олександр Петров та Руслан Боширов.

Росія, зокрема особисто президент Путін, відкинули звинувачення Лондона про причетність агентів російських спецслужб до отруєння.

Журналістські розслідування згодом з’ясували, що Петров та Боширов насправді є офіцерами російської розвідслужби ГРУ і їхні справжні імена Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін.

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