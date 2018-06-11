Люди вже підпалюють не те, що треба, використовуючи вогнемети Ілона Маска

Компанія Маска Boring Company вперше почала продаж своїх вогнеметів вартістю 500 доларів, повідомляє Business Insider.

Вже тисяча осіб отримали ці інструменті протягом вечірки, присвяченої запуску цієї продукції, що проводилась в Boring Company цими вихідними, де вони підсмажували зефір (маршмеллоу).

З юридичних причин, інструменти назвали «Не вогнемет». Деякі люди вже повідомили, що від підпалів постраждали речі їх домашнього вжитку. Багато хто ділиться цими фотографіями в соціальних мережах.

Компанія вже продала 20 000 цих машин, але першу тисячу роздали протягом події, що провела The Boring Company в Лос-Анджелесі. Люди стояли в великих чергах за вогнеметами.

Ілон Маск із задоволенням розповідав про це у Twitter.

“Першу тисячу вогнеметів сьогодні забрали!», - відзначив Маск.

«Вогнемет – очевидно найкращий спосіб, щоб запалити камін, чи барбекю. Більше немає потреби в делікатних «сірниках»! Якщо немає дров, просто помістіть Ваш вогнемет до каміну! Вони створять більше тепла, ніж дивна в’язанка колод», - зауважив Маск.

Інструмент, що вивергає полум’я було названо «не вогнемет», через правила доставки, які обмежують транспортування товарів з назвою вогнемет.

«Ледь не забув! Через нещодавно введені правила з обмеження транспортування того, що зветься вогнемет, ми перейменували наш товар на «Не вогнемет», - написав бізнесмен у Twitter.

Маск розмістив у Twitter те, що він назвав умовами використання інструменту, деякі зроблені в стилі дитячого автора д-ра Сусса.

Коли блогерка на YouTube Джастан Езарік розпакувала інструмент у відео, де наводиться коментар Фарука Коркмаз, прокоментував: «читайте умови, вони не – жарт. Навіть, якщо їх написано в жартівливому стилі».

Під час події в компанії, клієнти випробовували вогнемети, підпалюючи зефірки.

Після приходу додому, вони почали розміщувати фото та відео у соціальних мережах.

Однак, не все було в рамках контролю. Наприклад, Езарік, YouTube якої дивляться більше 4 мільйонів осіб випадково підпалила частину штучного газону під час відео.

«Я зробила безлад, але мені до вподоби мій вогнемет хахахаха. Не можу дочекатись поки ви побачите ці відео».

Цей чоловік підпалив щось, що він курив.

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