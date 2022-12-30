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"Надає надзвичайно важливу допомогу Україні" - Байден про новий бюджет США
Президент США Джо Байден підписав закон про бюджет країни на 2023 рік. Документ, що встановлює витрати уряду США на історично високому рівні 1,7 трлн дол, передбачає майже 45 мільярдів доларів допомоги Україні.
Байден заявив, що цей бюджет "завершує рік історичного прогресу" і підкреслив, що серед інших приіоритетів, в законі передбачено допомогу Україні.
"Сьогодні я підписав всеохопний закон, що завершує рік історичного прогресу, - твітував президент США у четвер. - Він інвестуватиме у медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів, відновлення від природних катастроф, фінансування закону про подолання насильства проти жінок (VAWA) - та надає надзвичайно важливу допомогу Україні. Очікую на більше в 2023".
Як повідомляв Голос Америки, $45 млрд. додаткової допомоги для України, передбачені бюджетом, включають 9 млрд дол фінансування Ініціативи з безпекової допомоги Україні, яка передбачає зокрема надання устаткування, навчання, логістику та поставки на підтримку Збройних сил України.
На 11,88 млрд доларів буде поповнено запаси зброї США, яку Америка надає Україні із своїх запасів, в рамках президентських пововажень.
Згідно з законом, президент США отримає нові повноваження передати Україні зброю із запасів США обсягом 14,5 млрд дол. Також майже 2,5 млрд дол передбачено на гуманітарні потреби України, а 13,37 млрд дол - на економічну та бюджетну підтримку.
Байден відзначив продуктивність роботи Конгресу. В офіційному акаунті американського президента подано відео, на якому він підписує 65 законопроектів.
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Путін, Сі заявляють про зміцнення зв'язків, а Росія знову проводить ракетні удари по Україні
КИЇВ, Україна (AP) — Президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін у п’ятницю заявили про поглиблення двосторонньої співпраці на тлі 10-місячної війни Москви в Україні. Україна пережила ще одну ніч атак безпілотниками і ракетами, після масованих ракетних обстрілів напередодні.
Перед зустріччю, Путін і Сі прямо не згадували Україну у своїх вступних словах під час відеоконференції, що транслювалася публічно. Вони привітали зміцнення зв’язків між Москвою та Пекіном на тлі, як вони назвали, «геополітичної напруженості» та «складної міжнародної ситуації», а Путін висловив бажання розширити військову співпрацю.
«Перед обличчям зростання геополітичної напруженості зростає значення російсько-китайського стратегічного партнерства як стабілізуючого фактора», — сказав Путін, чиє вторгнення в сусідню країну зупинив запеклий український опір і західна військова допомога.
Російський лідер заявив, що очікує, що Сі Цзіньпін відвідає Москву навесні. Така поїздка "продемонструє всьому світу міцність російсько-китайських зв'язків з ключових питань, стане головною політичною подією року в двосторонніх відносинах", сказав він.
Путін сказав, що військова співпраця займає «особливе місце» у відносинах між їхніми країнами. За його словами, Кремль націлений на «зміцнення співпраці між збройними силами Росії та Китаю».
Сі, у свою чергу, через перекладача заявив, що «перед обличчям складної і далеко не однозначної міжнародної ситуації» Пекін готовий «збільшувати стратегічне співробітництво з Росією, надавати один одному можливості розвитку, бути глобальними партнерами на благо народів наших країн та в інтересах стабільності в усьому світі".
Китайська державна телекомпанія CCTV у своєму звіті про зустріч назвала події в Україні "кризою". Цей термін означає відхід від звичайних посилань Китаю на «ситуацію в Україні», і ця зміна може відображати зростаючу стурбованість Китаю щодо розвитку конфлікту.
"Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай зазначив, що Росія ніколи не відмовлялася від вирішення конфлікту шляхом дипломатичних переговорів, за що він (Китай) висловлює свою вдячність", - повідомляє CCTV.
Зв'язки між Москвою та Пекіном зміцнилися після того, як 24 лютого Путін ввів війська в Україну. Минулого тижня Москва та Пекін провели спільні військово-морські навчання у Східно-Китайському морі.
Китай, який пообіцяв «безмежну» дружбу з Росією, і відкрито не критикував дії Москви в Україні, звинувативши США та НАТО в провокуванні Кремля, він розкритикував каральні санкції, запроваджені проти Росії.
Росія, у свою чергу, рішуче підтримала Китай на тлі напруги у відносинах зі США через Тайвань.
І Росія, і Китай стикаються з внутрішніми труднощами. Путін намагається забезпечити внутрішню підтримку війни, яка триває довше, ніж очікувалося, в той час як сплеск випадків COVID-19 переповнив лікарні в Китаї.
В Україні влада в четвер заявила про жертви широкомасштабного російського ракетного нападу на електростанції та іншу життєво важливу інфраструктуру, що стало найбільшим подібним обстрілом за кілька тижнів. Під час обстрілу загинуло четверо мирних жителів, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
У п'ятницю вранці Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу російські війська завдали загалом 85 ракетних ударів і 35 авіаударів по цілях на території України. Росія також здійснила 63 удари з реактивних систем залпового вогню, йдеться у військовому звіті.
Після перших ракетних ударів у четвер вранці російські війська атакували Україну безпілотниками іранського виробництва Shahed-131/136 у четвер увечері та рано в п’ятницю, усі вони були збиті, повідомили українські ВПС.
Деякі були націлені на Київ, заявив у п'ятницю мер Віталій Кличко. За словами Кличка, із семи запущених на українську столицю безпілотників-камікадзе два були збиті на підході до міста, а п'ять - над самим Києвом.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що Росія не відмовляється від планів захопити весь Донецьк, прагнучи досягти мети до Нового року. Зеленський також попередив українців про можливий черговий масштабний повітряний напад.
"Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати. Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. Обов'язково. Виженемо їх. Без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне", - заявив Зеленський.
«Польща ніколи не залишить Україну на самоті»: підсумки року у відносинах України та Польщі. Відео
2022 року Польща увійшла в п'ятірку найбільших донорів військової допомоги Україні, підтвердила свою роль як ключового союзника по НАТО у протидії російській агресії та незамінного партнера США в регіоні.
Українці не відразу, але отримають потрібну зброю. Прогноз на 2023 рік
Масивні обстріли цивільних об’єктів в Україні, які в останні дні року, що минає, проводить російська армія, викликають обурення у світових лідерів, дипломатів, представників ООН. Але експерти-міжнародники ставлять питання про те, що світ готовий зробити заради того, щоб ці обстріли припинилися, щоб українські цивільні не гинули під завалами своїх будинків, щоб Україна могла відновити контроль над своєю територією, а мільйони українців – повернутися додому.
За даними українських рятувальників, у четвер Росія обстріляла 10 областей, пошкодила 28 різних об’єктів, травм зазнали 5 осіб.
Офіс ООН з прав людини заявив, що він «стурбований» повідомленнями про нові ракетні удари та закликав до захисту цивільних.
«Ми стурбовані повідомленнями про загибель або поранення цивільних осіб, у тому числі дітей, а також про пошкодження будинків і критичної інфраструктури внаслідок нових ракетних ударів Росії по кількох містах», – написали представники організації у Twitter.
«Безглуздим варварством» назвав цей обстріл, міністістр закордонних справ України Дмитро Кулеба і закликав не залишатися байдужим до «таких масових воєнних злочинів».
«Безглузде варварство. Це єдині слова, які спадають на думку, коли Росія запускає черговий ракетний обстріл мирних українських міст напередодні Нового року. Не може бути «нейтралітету» перед обличчям таких масових воєнних злочинів. Прикидатися «нейтральністю» означає стати на бік Росії», – написав Кулеба у твіті.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив у четвер, що прагне надавати більше підтримки Україні, і якщо буде потрібно, то не лише з Британії, але і з інших країн світу.
«Ми забезпечимо системи озброєнь, які є сумісними зі зброєю радянської доби, а нещодавно ми відправили тисячі протиповітряних ракет, щоб збивати ці безпілотники», – сказав британський міністр.
Вашингтон подолав багато багато самообмежень за останні 10 місяців
Як каже оглядач часопису Politico, 2023 рік має показати, чи захід готовий постачати зброю не лише радянської доби, але і сучасні системи, на які він накладав обмеження у 2022 році. Що буде після Javelin, HIMARS та Patriots, запитує він. Чи отримає Україна передові винищувачі, такі як F-16 американського виробництва, танки американського та німецького виробництва та безпілотники, про які постійно просять українці?
Українські урядовці та багато західних експертів стверджують, що для того, щоб вибити росіян з території України, потрібні ракети більшої дальності та сучасні бойові танки, тобто саме та зброя, яку західні країни поки що не хочуть надавати.
Офіційні особи США кажуть, що надають ту зброю, яку українці можуть застосувати найкраще у мінливій воєнній ситуації. Але також, як наголосив президент США Джо Байден під час його нещодавньої прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі, його стримує можливість ескалації конфлікту та неготовність партнерів по НАТО надавати зброю, яка могла б таку ескалацію викликати.
Однак, як зауважує оглядач Politico, «масовий приплив зброї в Україну за останні 10 місяців» вже знаменує значний відхід від попередньої позиції Вашингтона, коли навіть після анексії Криму у 2014 році адміністрація Обами відмовлялася надавати Україні наступальну зброю.
«Лише за адміністрації Трампа Пентагон схвалив надсилання протитанкової зброї Javelin — і навіть тоді обумовив, що Javelin має зберігатися в західній частині країни, подалі від лінії фронту», – нагадує Politico.
Але з того часу багато змінилося. США почали відправляти зброю в Україну ще перед вторгненням, а протягом тижня в березні США та НАТО перекинули в країну понад 17 000 установок Javelin. Це був перехід першої червоної лінії, яку попередні адміністрації установили самі собі, вважає Politico.
Навесні адміністрація Байдена почала надавати 155-міліметрові гаубиці. Потім у червні –високомобільну артилерійську ракетну систему М142, далі були HIMARS та NASAMS.
Хоча HIMARS були ефективними, росіяни пристосувалися до їхньої появи на фронті, тож вони пересунули свої командно-контрольні вузли та склади зброї за межі досяжності цих установок, що зараз складає близько 120 кілометрів. Тому українці просять про ракети ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані понад 450 кілометрів.
Для наступу українським військам потрібна підтримка з повітря, адже як каже генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг, колишній командувач генерал армії США в Європі, форсування Дніпра на лівий берег, де окопалися росіяни, вимагатиме операції, масштаб якої можна порівняти з висадкою десанту в Нормандії під час Другої світової війни.
Для цього, як каже Гретлінг, буде необхідно використовувати ППО середньої та малої дальності в поєднанні з такою системою, як Patriot, бо якою б потужною не була ця система, її буде недостатньо для захисту всього 500-кілометрового фронту України.
Інший американський генерал (у відст.), Бен Годжес, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, каже, що ракети ATACMS – це «саме те, що їм потрібно» прямо зараз. На його думку, наступ буде просуватися в бік Криму, тому зброя великої дальності дозволить Україні вражати ключові російські позиції – авіабази, лінії зв’язку, Керченський міст.
Переговори далі ведуться про постачання танків – західні країни платять за вдосконалення радянських зразків, але не готові надавати сучасні американські Abrams, чи німецькі Leopard. Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово і публічно заявляв, що не хоче самотужки посилати в Україну бойові танки. Але лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц тисне на уряд і каже, що поставка танків скоротила б термін війни.
«Підтримка України бронетранспортерами і бойовими танками не продовжила б цю війну, а скоротила б», – каже голова ХДС в інтерв’ю Німецькому агентству преси в Берліні і додає, що Німеччина та інші європейські країни вже давно повинні були поставити Україні бронетехніку західного зразка.
На його думку, спільні дії Сполучених Штатів і Євросоюзу щодо різних поставок зброї в Україну «безсумнівно були б можливими». Але, каже Мерц, «офісу канцлера, очевидно, бракує політичної волі взяти на себе керівництво в Європі».
Однак оглядачі вважають, що політична воля на Заході все ж зміцнюється, і тенденція останнього року свідчить про те, рано чи пізно надходить і та зброя, в якій Україні спочатку категорично відмовляли.
«Оголошення про те, що США незабаром передадуть батарею Patriot і авіаційні «розумні бомби», останні з багатьох пакетів зброї, які вважалися ескалаційними на початку війни, натякає на подальші потенційні зміни політики наступного року, оскільки всі сторони шукатимуть спосіб припинити бойові дії», – вважає Politico.
Бен Годжес вважає, що Україна наступного року зможе повернути свої території. Відео
Колишній командувач Армією США у Європі, а нині військовий аналітик Бен Годжес вважає, що Україна наступного року зможе повернути свої території. Але для цього у перемогу має повірити і Білий Дім і надати необхідне озброєння.
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