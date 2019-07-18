Конгрес не підтримав початок процедури імпічменту Трампа

Палата представників Конгресу США не підтримала резолюцію, яка б почала процедуру проголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу.

За резолюцію проголосували 95 конгресменів, а 332 висловились проти. Те, що демократи, які мають більшість у Палаті представників США, не змогли консолідуватись навколо питання імпічменту, свідчить про відсутність єдиної позиції партії з цього питання, пишуть оглядачі.

Трамп назвав спроби оголосити йому імпічмент "сміховинними".

"Палата представників США переважною більшістю проголосувала за припинення резолюції з імпічменту 332-95-1. Це, можливо, найбільш сміховинний проект, з найбільшими витратами часу, над яким я мусив працювати", - написав Трамп у Twitter.

Президент США також наголосив на своїх заслугах, як лідера, який привів країну до "найбільшого економічного буму в історії країни, найкращих цифр з робочих місць, найбільших податкових знижень, розбудови збройних сил та багато чого іншого".

До подання проекту резолюції Гріна спонукали коментарі Трампа стосовно чотирьох американських законодавиць від Демократичної партії, які багато хто розцінив як расистські. Під час зустрічі з виборцями в Північнй Кароліні в середу, Дональд Трамп поновив критику лівого крила Демократичної партії, назвавши цих політиків "сповненими ненависті екстремістами, які постійно намагаються розірвати нашу країну".

Резолюцію про імпічмент подав до Конгресу демократ Ал Грін у вівіторок. В резолюції йдеться, що Трамп "нездатний бути президентом, представляти американські цінності порядності, моралі, поваги та цивілізованості, чесності та відповідності, поваги та сумління".

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі раніше виступала проти імпічменту Трампа. Вона вважає, що Палата представників вже багато робить, щоб Трамп відповів за свої коментарі пстосовно американських законодавиць.

"Ми маємо шість комітетів, які досліджують факти стосовно будь-яких зловживань владою, перешкоджанню правосуддю та інших дій, які міг вчиняти президент", - цитує слова Пелосі The New York Times.

Дивіться також: ​США не продаватимуть винищувачі F-35 Туреччині. Відео