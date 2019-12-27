Українсько-американські відносини: підсумки 2019-го

Збільшена допомога на оборону і нова угода про "Джавеліни". Обезголовлені посольства та відставка спецпредставника США по Україні Курта Волкера. Українсько-американські відносини у році, що минає, виявилися багатими на події. Найвизначніша з яких припала на кінець 2019-ого - імпічмент Дональда Трампа через Україну.

Говорить професор НаУКМА Олексій Гарань. “Те, що найбільш запам’ятовується, цей скандал, який пов’язаний з діями Трампа і з його прагненням, щоб команда Зеленського фактично розпочала справу проти Байдена і його сина. І в принципі, що б не казав Трамп, що б не казали інші його прихильники, але насправді такий тиск був. Ми розуміємо, що такий тиск був. Як це формулювалося – інша річ, але цей тиск був, і це створювало великі небезпеки для країни”.

Нам вдалося дистанціюватися від вимог Трампа, говорить проф. Гарань



Але головне, кажуть аналітики, що команда Зеленського не піддалася на цей тиск. “В цілому я вважаю, що нам вдалося дистанціюватися від вимог Трампа підіграти йому в ході цих виборів. Тут можна говорити про те, що ми все-таки зробили висновки з попередньої кампанії”, - сказав Гарань в інтерв'ю Голосу Америки.

Втім, очевидно, що ситуація з імпічментом завдала шкоди стратегічному партнерству двох країн, кажуть експерти.

“На жаль, Україна втратила у відносинах зі Сполученими Штатами цей формат стратегічного партнерства. І втратила не формально, його офіційно ніхто не скасовував, а втратила змістовно. Ми спостерігаємо парадокс, що асигнування на потреби оборони України виросли, про Україну набагато частіше говорять, ніж у попередні роки, але двопартійна підтримка України, яка завжди була основою для руху нашої держави в цих відносинах, вона розсипається”, сказав Голосу Америки Євген Магда з Інституту світової політики.

Зі Сполученими Штатами треба говорити мовою спільних інтересів, наголошує експерт. “Треба показувати, для чого Україна їм потрібна. Тобто нам потрібно це стратегічне партнерство, яке було реанімоване наприкінці президентства Порошенка, але зараз воно не має формальних ознак, нам потрібно наповнювати реальним предметним змістом”.

Ситуація, яка склалася нині, відволікає увагу американської адміністрації від України, говорить проф. Гарань



З ним погоджується Олексій Гарань. “Ситуація, яка склалася нині, вона відволікає увагу американської адміністрації від України і від конфлікту на Донбасі. Тому що американським політикам, Білому дому доводиться займатися тим, що відбувається всередині країни. І це погано. Погано, що пішов у відставку Волкер, і на його місце ніхто не призначений. Зараз немає спецпредставника по Україні. І те, що зараз команда Трампа змушена концентруватися на внутрішніх скандалах, в яких опосередковано фігурує Україна, звичайно, це не є дуже добрим тлом. Але я думаю зрештою, що це не призвело до якихось катастрофічних змін в американській політиці щодо України. Тобто вона зберігається. Затвердження оборонного бюджету, де виділено кошти для України, це свідчить про те, що увага до України зберігається.



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