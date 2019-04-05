Сенатор США запропонував стратегію підтримки України

США мають розробити довгостроковий план безпекової допомоги Україні. Про це сенатор-республіканець Джим Інгоф написав у великій статті, опублікованій у виданні Politico.

"Українці борються, як казав улюблений український поет Тарас Шевченко, щоб бути "в сім'ї вольній". У цій боротьбі Україна потребує нашої допомоги і заслуговує на неї", - пише сенатор.

У статті Інгоф, який очолює Комітет зі збройних послуг Сенату, високо оцінив дії адміністрації Трампа з підтримки України, зокрема, політику санкцій та рішення адміністрації Дональда Трампа надати протитанкову зброю Джавеліни Україні. "Це - ключовий крок, який адміністрація Обами відмовлялась зробити, незважаючи на підтримку обох партій в Конгресі".

Сенатор також привітав рішення адміністрації Трампа надати летальну зброю, включаючи снайперські гвинтівки та гранатомети для стрільби з плеча в рамках Ініціативи з безпекової допомоги Україні при Міністерстві оборони США. Цей механізм буде використано вперше зі створення Ініціативи в 2015 році.

Однак, на цьому не варто зупинятись, переконаний політик. Він запропонував наступні кроки в сфері допомоги Україні.

Використання можливості запровадження додаткових санкцій США, які б призводили до витрат Путіна та його поплічників.

Підтримка тісної співпраці з іншими країнами НАТО задля посилення присутності у Чорноморському регіоні.

Створення довгострокового плану США з безпекової допомоги Україні.

Збільшення фінансування Ініціативи з безпекової допомоги Україні та програм Державного департаменту з безпекової допомоги, з особливим наголосом на надання оборонної летальної зброї.

Розглянути можливі шляхи допомоги Україні у покращенні морської та протиповітряної оборони. Сенатор зауважив, що після нападу Путіна в Чорному морі, Україна має посилити захист на морі, прискоривши закупівлі радарів, патрульних катерів, систем берегової охорони, протикорабельних та інших систем. На суші, Україні потребує більше Джавелінів, іншої протитанкової зброї, систем ведення електронної війни та просунутих контрартилерійських радарів.

Всі ці заходи США мають вживати у співпраці з союзниками, переконаний законодавець. Канада, Литва, Польща та Великобританія надавали безпекову допомогу Україні.

Він закликав союзників США у Європі заборонити всім кораблям російських ВМС входити до їх портів а також скасувати проекті "Північний потік 2".

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