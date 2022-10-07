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- Голос Америки
Україна незабаром отримає 1,3 млрд дол від МВФ та 2 млрд євро від ЄС
Виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Швидкого інструменту фінансування. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У соцмережевому дописі він подякував директорці-розпорядниці Фонду Крісталіні Георгієвій за підтримку.
Отриманий транш буде направлено на підтримку обороноздатності України, виплату пенсій та соціальних програм, а також для посилання стійкості нашої економіки, – написав прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль в Telegram.
Після початку повномасштабного вторгнення Україна вже отримала від МВФ 1,4 млрд дол в рамках програм швидкого фінансування.
Минулого місяця в МВФ повідомили, що крім екстреної допомоги Україні, Фонд також працює над новим пакетом більш довгострокової підтримки. Тоді Шмигаль заявляв пресі, що Україна сподівається отримати біля 12 мільярдів доларів від МВФ наступного року.
В п'ятницю президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує вже у найближчі дні надати Україні 2 млрд євро макрофінансової допомоги.
Вона підкреслила, що з початку війни ЄС надала 19 млрд євро допомоги Україні а також оборонну допомогу.
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США ввели нові санкції проти Північної Кореї, після ракетних запусків
Державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю оголосив нові економічні санкції проти Північної Кореї після того, як ця ізольована країна запустила серію балістичних ракет. Блінкен назвав запуски «безпрецедентними за своєю швидкістю, масштабом і розмахом».
За минулі 12 днів Північна Корея провела шість випробувань балістичних ракет, останнє – у четвер. Дві балістичні ракети малої дальності (SRBM) було запущено в той час, коли дипломати в Раді Безпеки ООН обговорювали, як відповісти на запуск іншої ракети над Японією, що був двома днями раніше.
У п'ятничній заяві Блінкен сказав, що лише цього року Північна Корея або Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) запустила 41 балістичну ракету, включаючи шість міжконтинентальних балістичних ракет.
У відповідь він оголосив, що Сполучені Штати запроваджують санкції проти «двох фізичних осіб і трьох юридичних осіб за діяльність, пов’язану з експортом нафти до Корейської Народно-Демократичної Республіки, яка безпосередньо підтримує розробку озброєнь КНДР та її військових»
Блінкен сказав, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) зареєструвало New Eastern Shipping Co Ltd. разом із особами Квек Кі Сенг і Чен Ши Хуан за участь у передачі або доставці нафтопродуктів до КНДР.
У заяві Блінкен зазначив, що за допомогою санкцій «Сполучені Штати посилають чітке повідомлення про те, що ми продовжуватимемо вживати заходів проти тих, хто підтримує розвиток армії та арсеналу зброї КНДР».
- Голос Америки
Пентагон: Ми не вважаємо, що Путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю. Відео
«Ми не вважаємо, що на цей момент президент Путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю. Але знову ж таки, ми сприймаємо це дуже серйозно. Ми будемо моніторити ситуацію, але тим часом наш фокус - на підтримці України», - заявив речник Пентагону Пет Райдер.
- Голос Америки
МАГАТЕ завершило першу ротацію на ЗАЕС
Першу ротацію Місії підтримки Запорізької АЕС в Україні завершено і на станції почав працювати новий склад місії атомної установи ООН, підтвердив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Він вказав, що нова команда є посиленою і складається з експертів МАГАТЕ з фізичної та радіологічної безпеки. Раніше Гроссі заявляв про намір збільшити кількість представників МАГАТЕ на станції з двох до чотирьох.
"Команда продовжить свою незамінну місію і підтримає раніше узгоджену зону ядерної та фізичної безпеки на Запорізькій АЕС", - твітує слова Гроссі МАГАТЕ.
Напередодні Гроссі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі посадовець ООН заявив про прогрес в атомній безпеці та встановленні захисної зони на ЗЕАС.
Цього тижня російський президент Путін заявив назвав Запорізьку АЕС "федеральною власністю" Росії. Гроссі відкинув такі заяви. Він також висловив занепокоєння через умови роботи на станції. Російські війська захопили станцію у березні, але на ній продовжував працювати український персонал
"Персонал станції працює в майже нестерпних умовах: стрес, невизначеність, вони не знають, що може статися, - сказав він. - Я думаю, що це питання стосується міжнародного права. Тут конфлікт, тут війна. Ми хочемо, щоб ця війна припинилася. Війна повинна припинитися негайно, і, звичайно, позиція МАГАТЕ полягає в тому, що цей об’єкт є українським. Але я не вдаюся в коментарі щодо розвитку військових подій".
Голова української державної атомної енергетичної компанії "Енергоатом" Петро Котін того ж дня заявив, що бере станцію під контроль і керуватиме нею з Києва після того, як російські військові затримали, а потім відпустили директора станції Ігоря Мурашова.
- Голос Америки
- Reuters
"Ослаблений Кремль означає ослаблений Лукашенко", - Тихановська
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, союзник Володимира Путіна, перебуває в «дуже нестійкій» політичній ситуації через військові невдачі Росії в Україні, заявила в п’ятницю лідер білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська.
"Ослаблений Кремль означає ослаблений Лукашенко", - сказала Тихановська в інтерв'ю Reuters під час візиту до Парижа.
Тихановська виступила з промовою щодо політичної ситуації білоруського президента перед тим, як стало відомо, що ув’язнений білоруський правозахисник отримав Нобелівську премію миру. Сама Тихановська, яку називали серед можливих лауреатів цього року, також сказала, що білоруси заслуговують на всесвітнє визнання за протистояння «диктатору»
"Позиція Лукашенка дуже нестійка. У людей є енергія і бажання принести демократичні зміни, а наша економічна ситуація погіршується через санкції", - сказала вона.
Лукашенко, один із небагатьох непохитних союзників президента Путіна, дозволив Росії використовувати територію Білорусі як стартовий майданчик для ракетних ударів по Україні та плацдарм для російських солдатів і військових літаків з початку війни 24 лютого.
Про це сьогодні також сказала Тихановська на своїй сторінці у Twitter. "Коли йдеться про білоруський режим, ми маємо дивитися на їхні дії, а не слухати їхні слова. Вчора повітряний простір Білорусі знову використала Росія для авіаудару по Україні. Лукашенко продовжує загрожувати міжнародному миру та безпеці. З ним треба поводитись як із злочинцем", - йдеться у твіті опозиціонерки.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, Міністерство фінансів США, Державний департамент та американське Міністерство торгівлі запровадили новий пакет санкцій проти російських та білоруських посадовців і їхніх родин, оборонного комплексу Росії, експортних обмежень та інших заходів.
В статті використано матеріали Reuters.
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