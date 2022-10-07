Україна незабаром отримає 1,3 млрд дол від МВФ та 2 млрд євро від ЄС

Виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Швидкого інструменту фінансування. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У соцмережевому дописі він подякував директорці-розпорядниці Фонду Крісталіні Георгієвій за підтримку.

Отриманий транш буде направлено на підтримку обороноздатності України, виплату пенсій та соціальних програм, а також для посилання стійкості нашої економіки, – написав прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль в Telegram.

Після початку повномасштабного вторгнення Україна вже отримала від МВФ 1,4 млрд дол в рамках програм швидкого фінансування.

Минулого місяця в МВФ повідомили, що крім екстреної допомоги Україні, Фонд також працює над новим пакетом більш довгострокової підтримки. Тоді Шмигаль заявляв пресі, що Україна сподівається отримати біля 12 мільярдів доларів від МВФ наступного року.

В п'ятницю президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує вже у найближчі дні надати Україні 2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Вона підкреслила, що з початку війни ЄС надала 19 млрд євро допомоги Україні а також оборонну допомогу.

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