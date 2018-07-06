В Білому домі підтвердили: на переговорах Трампа з Путіним йтиметься і про Україну

Очікується, що під час переговорів Трампа з Путіним, які маються відбутись наступного тижня, увагу буде приділено контролю за озброєнням, питанням України, Сирії та втручанню Росії до виборів, повідомив високопосадовець адміністрації США у спілкуванні з журналістами, повідомляє Politico.

Президент Дональд Трамп проведе зустріч один на один з президентом Росії Путіним, підтвердив високопосадовець адміністрації США.

«Президент визначив, що зараз - слушний час для безпосереднього спілкування», - наголосив високопосадовець адміністрації США.

Зустріч у форматі один на один в Гельсінкі передуватиме розширеній двосторонній зустрічі та робочому обіду. На останніх двох подіях будуть присутніми високопосадовці США та Росії. Про це журналістам повідомив посол Росії до США Джон Гантсман.

Це стане першою окремою зустріччю між двома президентами, які раніше розмовляли по телефону і коротко зустрічались під час зібрань світових лідерів.

Під час спілкування з журналістами, посадовець Білого дому зазначив, що не варто очікувати укладання конкретних угод під час саміту. Він підкреслив, що основним досягненням саміту стане власне його проведення. «Ми не проводили переговорів за столом стосовно таких речей, як втручання до виборів та зловмисній діяльності, а це справді потрібно робити», - заявив високопосадовець адміністрації.

«Той факт, що ми маємо цей саміт на такому рівні вже є результатом. Я не виключаю, що будуть якісь конкретні домовленості за результатами саміту. Потрібно обговорити багато питань», - додав він.

Водночас, ряд колишніх посадовців адміністрації Обами критикують плани проведення саміту.

Путін ледь не демонстративно нічого не робить, щоб заслужити таку зустріч

Трампу не варто зустрічатись з Путіним в форматі один на один, вважає Том Донілон, колишній радник з національної безпеки в адміністрації президента Барака Обами.

«Цей саміт не має тепер відбуватись. Путін ледь не демонстративно нічого не робить, щоб заслужити таку зустріч. І жодних передумов немає. Потрібно встановити чіткі цілі, проконсультуватись з союзниками, якщо є бажання утримати союз навіть після цієї зустрічі, потрібно мати чітке розуміння того, з ким ви маєте справу і справжнє розуміння історії відносин», - наголосив Донілон.

«Путін достеменно знатиме свою позицію з кожного питання і за жодних умов не треба радити президентові Трампу проводити зустріч справді в форматі один на один», - додав він.

Деніел Фрід, колишній дипломат високого рангу, наголошує, що якщо на саміті НАТО атмосфера буде напруженою, подібною до зустрічі Групи Семи в Канаді минулого місяця, то президент може прибути до Фінляндії ще більш схильний до компромісів з Путіним.

«Найгіршим сценарієм буде, якщо під впливом Путіна, він зробить кроки, що зашкодять західному альянсу, або погано відгукнеться про американські цінності. Не думаю, що це станеться, але це один з можливих варіантів розвитку подій», - зауважив Фрід.

«Хімія особистості» між лідерами може дещо допомогти, але не компенсує несумісність стратегічних інтересів; інша точка зору може призвести до великих проблем», - наголосив він.

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