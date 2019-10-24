Як Україні використати підвищену увагу в США на свою користь: Поради американських експертів

Мало яку країну у США згадують сьогодні так часто, як Україну. Хоча розслідування в рамках процедури імпічменту президента США, яке проводять комітети американського Конгресу, є негативним явищем для України в цілому, говорять американські експерти, висока увага до України у США, тим не менш, відкриває певні можливості, якими варто скористатися.

Треба цю енергію спрямувати у вірний напрямок

«Перед цим скандалом, кількість людей у Конгресі США, які звертали увагу на Україну, дорівнювала, мабуть, п'яти. Зараз уваги значно більше, - говорить Моллі Мак`ю, керівниця фірми стратегічного консультування Fianna Strategies. - І тепер виникають питання: А чому ми політизуємо Україну? Чому ми знову на боці Росії? Чому ми це робимо? Що, чорт забирай, відбувається? Треба цю енергію спрямувати у вірний напрямок».

Це час, коли Зеленський перебуває у центрі уваги і може вигідно представити Україну, говорить Марк Сімаковські, старший дослідник Атлантичної ради.

«Я думаю, що Україна все ще може стати прикладом і продемонструвати громадськості в США і в Україні, що в Україну варто інвестувати і що в Україні настали час і можливість для змін».

Частково українцям мають допомогти американські чиновники та обрані представники, говорить Сімаковські, які мають роз’яснити американцям важливість допомоги Україні.

Мак`ю також радить президенту України звернутися до Конгресу з тим, щоб конгресмени утримувались від заяв з внутрішньополітичних питань України, залишались осторонь боротьби між олігархами.

Україна опинилася в центрі внутрішньопартійної боротьби у США, коли одна партія може бути невдоволеною тим, що саме через події, пов’язані з Україною, президент опинився під загрозою імпічменту

«Йдеться, головним чином, про зусилля окремих олігархів отримати якісь заяви, що паплюжать опонента, або щоб захистити власні активи».

Вона радить Зеленському заповнити цей простір заявами та проханнями, які служать інтересам держави Україна.

Один з викликів, перед яким постала сьогодні у зв’язку із цією ситуацією, Україна - це те, що вона опинилася в центрі внутрішньопартійної боротьби у США, коли одна партія може бути невдоволеною тим, що саме через події, пов’язані з Україною, президент опинився під загрозою імпічменту, говорить колишній посол США в Україні, а нині один із лідерів Атлантичної ради Джон Гербст. Він радить українському президенту та представникам його уряду бути дуже обережними і не надавати підтримку тій чи іншій партії.

А от колишній посол США в Україні, який зараз займається дослідженнями в Стенфордському Університеті, Стівен Пайфер говорить, що не бачить, як українці в принципі можуть скористатися ситуацією у Вашингтоні на свою користь.

«Український уряд має переконатися, що він не дасть себе використати у внутрішньополітичній боротьбі під час перевиборчого періоду. Україні дуже важливо підтримувати міцну двопартійну підтримку, яку вона має в Конгресі», - говорить він.

Другий виклик полягає у тому, що Україна змальовується як глибоко корумпована країна.

«Найкраще, що може, сьогодні зробити Україна - рішуче рухатись у боротьбі з корупцією. Зеленський призначив багато реформаторів. Багато з них були тут в Вашингтоні і змогли добре представити те, що вони роблять», - зазначає Гербст.

Олег Шамшур, посол України в Парижі, був би видатним вибором

У той же час, говорить Гербст, іміджу країни шкодить вплив олігарха Ігоря Коломойського. Дослідник привітав запевнення керівництва Офісу президента перед послами держав "Великої сімки", що президент не бачить підстав для повернення державного "Приватбанку" колишнім власникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову.

Ще одна порада офіційному Києву – негайно призначити посла України в США.

«Олег Шамшур, посол України в Парижі, був би видатним вибором. Він знає Вашингтон, раніше тут працював послом. Людина, яка обійме цю посаду, успадкує складні виклики. І тому Зеленському потрібно вибрати когось, хто не буде починати з нуля», - говорить колишній високопосадовець Державного Департаменту та екс-президент Дому свободи Девід Креймер, зараз – дослідник Міжнародного Університету Флориди.

Ситуація, в якій опинилася українці, надзвичайно складна, але вони поки що діють вірно, слідуючи законам, відзначає колишній високопосадовець Пентагону, а нині - виконавчий директор Інституту Пенн-Байдена та дослідник Атлантичної ради Майкл Карпентер.

«Успіх України як незалежної країни залежить від підтримки демократії, яка базується на верховенстві права. Протягом наступних кількох років це саме те, що допоможе Україні мати підтримку західних демократій і протистояти Росії в її спробах відновити корумповану олігархічну систему, залежну від Кремля», - зауважує він.

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