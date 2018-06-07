Через Данилюка, попри антикорупційний суд, Україна може не отримати гроші МВФ - екс-посол США

Рішення Верховної Ради звільнити міністра фінансів Данилюка може стати перепоною для платежів МВФ

Попри ухвалення Радою закону про Вищий антикорупційний суд, Україна ризикує не отримати фінансову допомогу від Міжнародного валютного фонду через звільнення міністра фінансів Данилюка. Про це у Twitter заявив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

В четвер Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про антикорупційний суд. Рішення підтримали 315 народних депутатів з необхідних 226. Міжнародні кредитори України висунули низку принципових вимог до законодавства щодо антикорупційного суду, а Державний департамент США раніше закликав уряд Україну напряму працювути з Міжнародним валютним фондом, щоб забезпечити проходження через парламент такого закону, який відповідає вимогам МВФ.

Політика роздавання гречки проти політики економії

Протягом тривалого часу надання Україні траншів допомоги МВФ фактично заморожено через невиконання нею вимог Фонду. При цьому Україна має у близькій перспективі здійснити обслуговування частини міжнародних кредитів і конче потребує підтрими МВФ.

"Один крок уперед, два назад? Рада нарешті проголосувала за створення антикорупційного суду. Тепер питання у тому, чи відповідає це законодавство вимогам МВФ. Але рішення Верховної Ради звільнити міністра фінансів Данилюка може стати перепоною для платежів МВФ", - твітує у четвер Стівен Пайфер.

Перед голосуванням народні депутати кілька днів розглядали поправки до документа, яких було майже дві тисячі. Після голосування народні депутати Сергій Лещенко та Мустафа Найєм привітали його результати.

Речник МВФ Джеррі Райс заявив, що фонд розгляне проголосоване Радою законодавство, щоб перевірити, чи воно "забезпечує створення незалежного та такого, що заслуговує на довіру, антикорупційного суду, який відповідає вимогам народу України".

МВФ розгляне проголосване Радою законодавство, щоб перевірити, чи воно "забезпечує створення незалежного та такого, що заслуговує на довіру, антикорупційного суду

Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк перед голосуванням за його звільнення (за поданнями голови уряду - прим. ГА) виступив із промовою, у якій звинуватив державні органи у корупції.

Балаш Ярабік, експерт аналітичного центру Carnegie напедодні пов'язав суперечку між головою уряду України Гройсманом та Данилюком із наближенням виборів в Україні.

"Політика роздавання гречки проти політики економії: Протистояння - прем'єр Гройсман проти міністра фінансів Данилюка - перебуває у центрі відмови України від політики економії, на якій наполягає МВФ заради пожвавлення економіки напередодні виборів 2019-го року", - твітує Ярабік.

7 червня перед голосуванням у парламенті виступив президент України Петро Порошенко, який є автором законопроекту. Він заявив, що мета ухвалення документа – "гарантувати ефективну, прозору боротьбу з корупцією і створити незалежний антикорупційний суд".

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