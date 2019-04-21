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Україна

"Боже збав". "Янукович" із "Кварталу 95" не хоче до Зеленського в уряд

Олександр Пікалов сказав, чи піде у міністри до Зеленського. Відео
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Олександр Пікалов сказав, чи піде у міністри до Зеленського. Відео

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Олександр Пікалов сказав, чи піде у міністри до Зеленського. Відео

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Актор та сценарист "Кварталу 95" Олександр Пікалов, який свого часу грав екс-президента України Віктора Януковича, каже, що не пішов би працювати до уряду Зеленського.

"Боже збав!" - коротко заявив Пікалов "Голосу Америки".

Як відомо, ядро команди Зеленського-кандидата у президенти та його політичної сили "Слуга народу" складають учасники "Кварталу 95".

Раніше Пікалов заявив українським ЗМІ, що країні не вистачає реальних справ. Актор назвав закінчення війни на Донбасі та вступ до НАТО найважливішими питаннями для України.

Володимир Зеленський впевнено переміг у першому турі виборів в Україні.

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