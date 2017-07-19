Піхотинців США, які рятували львів'ян від пожежі, тепло вітають вдома

"Сім’ї, друзі та запрошені гості вітають вдома службовців Першого батальйону 175 управління після повернення з шестимісячного розміщення в Україні. Вітаємо вдома!", - йдеться на сайті Національної гвардії штату Оклагома.

"Дякую за службу в Національній гвардії Оклагоми! Нам пощастило, що такі віддані та працьовиті люди представляють штат Оклагома!", - привітав піхотинців конгресмен США Френк Лукас.

Під час перебування в Україні, гвардійці заслужили вдячність та повагу місцевих мешканців. Так цієї неділі, військові Національної гвардії Оклагоми допомогли рятувати українців від пожежі в квартирі. П’ять військовослужбовців 45-ї піхотної бригади 1-го батальйону, забігли до палаючого будинку у Львові і допомогли евакуювати мешканців з останнього поверху будівлі.

Службовці Нацгвардії відвідували Львів і в неділю, щоб помилуватись пам'ятками та відпочити, адже місто знаходиться в 60 хвилинах їзди машиною від навчальної бази, де вони жили.

«Ми вже збирались повертатись на базу, коли побачили дим з іншого боку вулиці, тому ми вирішили роздивитись», - пояснив сержант Метью Одом з міста Норман, Оклагома. «Так як я – піхотинець, мій перший інстинкт – бігти до вогню», - сказав сержант Нельсон Діз з рота «Альфа».

Службовці Національної гвардії Оклагоми вийшли за рамки своїх обов’язків і допомогли людям врятуватись до приїзду львівських пожежників.

Дивіться також: Як жінки в Кремнієвій долині борються з сексизмом та гендерною дискримінацією