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Діаспора

Режисер, журналіст, священик. Святослав Новицький пішов з життя

Пішов з життя Святослав Новицький - багаторічний працівник української служби "Голосу Америки", актор, режисер. Відео
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Пішов з життя Святослав Новицький - багаторічний працівник української служби "Голосу Америки", актор, режисер. Відео

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Пішов з життя Святослав Новицький - багаторічний працівник української служби "Голосу Америки", актор, режисер. Відео

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Напередодні пішов з життя Святослав Новицький - багаторічний працівник української служби "Голосу Америки", актор, режисер. Він, зокрема, був автором історичних документальних фільмів «Жнива розпачу» і «Між Гітлером і Сталіним: Україна у Другій світовій війні".

Глядачам "Голосу Америки" Славко Новицький найперше запам’ятався своїми колоритними замальовками американського життя.

Новицький також був протодияконом Української православної церкви США у місті Міннеаполіс, штату Міннесота.

"Хай його пам'ять буде вічною", - йдеться у повідомлення на сайті Української православної церкви США.

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