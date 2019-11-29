Режисер, журналіст, священик. Святослав Новицький пішов з життя

Напередодні пішов з життя Святослав Новицький - багаторічний працівник української служби "Голосу Америки", актор, режисер. Він, зокрема, був автором історичних документальних фільмів «Жнива розпачу» і «Між Гітлером і Сталіним: Україна у Другій світовій війні".

Глядачам "Голосу Америки" Славко Новицький найперше запам’ятався своїми колоритними замальовками американського життя.

Новицький також був протодияконом Української православної церкви США у місті Міннеаполіс, штату Міннесота.

"Хай його пам'ять буде вічною", - йдеться у повідомлення на сайті Української православної церкви США.