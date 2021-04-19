"Україні час розслідувати Коломойського.. час виправдань скінчився", - оглядачі про розслідування Pittsburgh Post-Gazette

Газета Pittsburgh Post-Gazette опублікувала масштабне розслідування "Брудні долари" про діяльність Ігоря Коломойського в США.

"Як український олігарх використав металургійні заводи в Огайо та Пенсильванії, щоб створити величезну імперію з відмивання грошей, що лишила слід із фабрик-банкторів, несплачених податків, понівечених будівель і сотень металургійників без роботи", - саме так матеріал описує саме видання.

Журналісти отримали доступ до раніше закритих емейлів, банківських документів, заяв під присягою, дослідили федеральні звіти про безпеку на робочому місці і результати екологічних інспекцій, а також поговорили із колишніми працівниками об'єктів Коломойського і його партнерів.

Як пише у Twitter автор статті журналіст-розслідувач й володар Пулітцерівської премії Майкл Салла, "критично важливі докази" свідчать про "мільйони, вкрадені з українського банку й влиті в американську металургію".

"Блискуча й нищівна доповідь Pittsburgh Post-Gazette про відмивання грошей Ігоря Коломойського та невідповідне управління у США: принаймні $750 мільйонів вкрадено з "Приватбанку" й придбано на них 13 металургійних заводів, 5 офісних будівель", - так про матеріал пише американський економіст Андерс Аслунд.

Він також звертає увагу: "Адвокат Коломойського - Марк Касовітц, був довгий час особистим адвокатом Трампа. Цікаво, чому Коломойського не переслідували за законом у США за Трампа? Україні прийшов час нарешті розслідувати Коломойського й Боголюбова! Час виправдань давно закінчився!"

Журналіст-розслідувач Метью Купфер твітує: "Це фантастичне розслідування доводить, що корупція, яка походить з України, не лише зашкодила США. Це не просто злочин білих комірців. Чи Коломойського притягнуть до відповідальності за те, що він поставив у небезпеку життя американців?"

Він продовжує, що "корупція не лише вкрала гроші з України, а й призвела до того, що американські металургійні заводи не інвестували у безпеку на робочому місці. Це призвело до вибухів, які тяжко поранили американських робітників. Що стається в Україні (та інших країнах), не лишеється там".

"Металургійний завод в Огайо став потаємним сховищем для мільйонів, ймовірно вкрадених з українського банку, повідомляє газета ​@PittsburghPG, що виявила, як гроші, влиті туди, стали ключовим доказом розслідування про відмивання грошей, що можуть стати випробуванням для політичної підтримки олігарха у його країні", - пише Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів.

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