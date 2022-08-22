США та Південна Корея розпочали військові навчання

СЕУЛ, ПІВДЕННА КОРЕЯ — За словами офіційних осіб Південної Кореї, Сполучені Штати та Південна Корея в понеділок розпочали найбільші спільні військові навчання за багато років, щоб протистояти «загрозі, що розвивається з боку Північної Кореї».

Навчання США та Південної Кореї, які триватимуть два тижні, включатимуть польові навчальні програми, що моделюють різні сценарії, зокрема реагування на атаки Північної Кореї на життєво важливу інфраструктуру Південної Кореї.

Два союзники скорочували або відкладали навчання з 2017 року, щоб залучити Північну Корею до переговорів а також через пандемію коронавірусу.

Однак президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, який вступив на посаду в травні, пообіцяв активізувати навчання для стримування Північної Кореї, яка цього року здійснила рекордну кількість ракетних запусків.

Хоча Сполучені Штати та Південна Корея кажуть, що навчання є оборонними, Північна Корея зображує їх як підготовку до вторгнення та часто використовує їх як привід для демонстрації власної зброї та інших погроз.

Цього року Північна Корея здійснила понад 30 запусків, у тому числі міжконтинентальних балістичних ракет, призначених для націлювання на Сполучені Штати. Інші випробування включали зброю малої дальності, призначену для ухилення від протиракетної оборони США та Південної Кореї.

Посадовці США та Південної Кореї також кажуть, що Північна Корея може провести сьоме ядерне випробування будь-якої миті – крок, який може різко збільшити напруженість на Корейському півострові. Північна Корея не випробовувала ядерну зброю з 2017 року.

Міністерство національної оборони Південної Кореї минулого тижня повідомило, що Сполучені Штати та Південна Корея домовилися, що у відповідь на ядерне випробування Північної Кореї, вони розмістять у регіоні "стратегічні активи". "Стратегічні активи" можуть включати системи озброєнь, зокрема бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, атомні підводні човни або авіаносці.

Південна Корея не має власної ядерної зброї, але покладається на так звану «ядерну парасольку» США для захисту. Сполучені Штати також розмістили близько 28 500 військових у Південній Кореї.

До 2017 року дві країни проводили щорічні весняні та літні спільні навчання, покликані підвищити здатність обох сторін працювати разом у випадку війни.