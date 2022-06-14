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Блінкен та глава МЗС Кореї обговорили допомогу Україні та загрози з Північної Кореї
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сеул і Вашингтон «разом протистоять глобальним викликам безпеки, включаючи неспровоковану війну президента Путіна проти України».
У понеділок держсекретар США провів у Держдепартаменті переговори з міністром закордонних справ Південної Кореї Пак Джином. Вони обговорили «єдину та тверду» відповідь на безпрецедентну кількість випробувань балістичних ракет Північною Кореєю та ядерні загрози з боку комуністичного режиму. Цього року Північна Корея запустила 31 балістичну ракету, побивши попередній рекорд у 25 запусків, які були проведені 2019 року.
За словами Блінкена, США і Корея планують «розширити масштаби спільних військових навчань», а також «тренування на Корейському півострові та навколо нього».
Санкції проти Росії, допомога Україні, співпраця з НАТО
На спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Пак Джіном Блінкен сказав, що Республіка Корея однією з перших приєдналася до західних санкцій проти Росії, особливо в енергетичній сфері.
«З початку війни в лютому Республіка Корея координувала санкції та експортний контроль разом зі Сполученими Штатами та іншими союзниками і партнерами. Вжито заходів для стабілізації енергетичних ринків. Корея запропонувала надзвичайну економічну та гуманітарну підтримку уряду та народу України», – заявив Держсекретар Блінкен.
Плани подальшої співпраці в рамках ширшого партнерства з західними країнами держсеркетар Блінкен планує обговорити наприкінці червня, коли новообраний президент Юн Сук Йоль приєднається до саміту НАТО в Мадриді разом з іншими союзниками та партнерами США з Індо-Тихоокеанського регіону.
Минулого місяця Республіка Корея стала першою азійською країною, що увійшла до підрозділу НАТО, який займається кіберзахистом.
Саміт НАТО відбудеться 28-30 червня цього року. Одне з головних питань зустрічі – війна Росії проти України та постачання зброї Україні для захисту від агресії.
У матеріалі використано повідомлення англомовної служби Голосу Америки.
Всі новини дня
Найбільші інвестиційні банки США припинили торгувати держборгом Росії
Найбільші американські інвестиційні банки JPMorgan Chase та Goldman Sachs припинили торгувати борговими зобов’язаннями Росії. Як передає агенція Bloomberg з посиланням на свої джерела, ще на початку червня банки проводили операції з держборгом Росії, але призупинили їх після відповідної заборони Мінфіну США.
6 червня управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США заборонило американським інвесторам купувати боргові зобов’язання Росії. При цьому вони залишалися можливість продавати або тримати російські цінні папери.
24 травня Міністерство фінансів США вирішило не продовжувати ліцензію, яка дозволяє Росії провадити виплати для обслуговування зовнішнього боргу. Таке рішення може привести країну до дефолту за міжнародними зобов’язаннями – вперше з 1918 року.
Після цього російська влада оголосила, що проводитиме виплати за держборгом у рублях, що може стати порушенням зобов’язань перед власниками цінних паперів.
18 травня міністр фінансів Росії Антон Силуанов вчергове заявив про намір платити за державним зовнішнім боргом у рублях, якщо ліцензія, яка дозволяє обслуговувати його в доларах, не буде продовжена.
Раніше Росія вже спробувала здійснити виплати в рублях, на що власники російських цінних паперів не погодилися.
Наступні виплати у доларах та євро очікуються 23-24 червня. Якщо їх не вдасться провести, формальний дефолт може чекати на Росію вже наприкінці липня.
Москва погрожувала зверненням до судів у спробі запобігти дефолту.
Санкції, запроваджені Заходом після вторгнення Росії в Україну, забороняють операції із російським Мінфіном, Центробанком та Фондом національного добробуту.
- Голос Америки
Поет і письменник Джеймс Паттерсон – про те, як переживає події в Україні. Відео
Для деяких американців війна в Україні – дуже особиста історія. Поет і письменник Джеймс Паттерсон - один з них.
"Війну в Україні неможливо зупинити без втручання НАТО" - військові експерти у США
"Для НАТО настав час зрозуміти: або Альянс виходить за окреслену територію, або припиняє свою діяльність", - таку позицію висловив колишній головнокомандувач (1997 – 2000 р.) союзними силами США та НАТО Веслі Кларк щодо нинішнього стану подій на російсько-українському фронті.
Генерал армії США у відставці долучився до дискусії "Точки тиску: Де вирішується війна в Україні", яку в понеділок, 13-го червня, організовала "Атлантична рада", неурядовий аналітичний центр у Вашингтоні.
"США зробили велике оголошення, що передають Україні РСЗВ. Але це всього лише 4 вогневі одиниці. Також, мені сказали що йдеться про 84 снаряди. Цих боєприпасів не вистачить навіть на день, відповідно до показників стрільби в США".Філіп Брідлав, генерал армії США у відставці, командир об’єднаних збройних сил НАТО в Європі 2013—2016 рр.
За словами генерала у відставці Веслі Кларка, щоб зупинити російську агресію проти України, необхідне пряме втручання сил НАТО.
"Ідея Генерального секретаря Йєнса Столтенберга, яка сьогодні знайшла підтримку, що НАТО не може нічого зробити, якщо не буде прямої атаки, ця ідея була знівельована іще у 90-х роках. Настав час повернутися до уроків, які ми засвоїли. НАТО має втрутитись. Давайте офіційно це оголосимо і накажемо росіянам припинити вогонь. Війну неможливо зупинити без втручання НАТО", - зазначив на прес-конференції генерал армії США у відставці Веслі Кларк.
За словами Кларка, втручання НАТО залежить від політичної волі та "рішучості національних лідерів". Як приклад, воєнний експерт навів дії НАТО в Югославії. Без формальної згоди Ради Безпеки ООН 24-го березня 1999 року війська НАТО почали операцію в тодішній федеративній державі, охопленій війною. Це були переважно військово-морські і військово-повітряні формування США, Великої Британії, Франції та Німеччини.
"Авжеж, я сподівався, що це станеться (пряме втручання НАТО - ред.). Але тут я не оптиміст. Можливо, певна коаліція держав могла би вступитися. Також було б чудово, якби вони потенційно мали підтримку ООН. Але станом на зараз увесь Альянс наврядчи піде на такий крок. Хоча особисто я підтримав би це рішення", - заявив Філіп Брідлав, генерал армії США у відставці, командир об’єднаних збройних сил НАТО в Європі 2013—2016 років.
За словами Брідлава, зараз США мають посилити свою участь і надавати більше озброєння Україні. Він також вважає, що останній транш військової допомоги Україні був недостатнім.
"Ось що наразі потрібно українцям: 1000 гаубиць, 300 РСЗВ, 500 танків, 2000 одиниць бронетанкової техніки. Але у нас цього немає. Томущо цього обладнання просто, немає в наявності. Це факт".Веслі Кларк, колишній головнокомандувач (1997 – 2000 р.) Союзними Силами США та НАТО
"США зробили велике оголошення, що передають Україні РСЗВ. Але це всього лише 4 вогневі одиниці. Також мені сказали, що йдеться про 84 снаряди. Цих боєприпасів не вистачить навіть на день, відповідно до показників стрільби у США. Крім того, ми збираємося чекати, поки завершаться навчання, перш ніж почнемо рухатись далі. Але ми могли б робити це одночасно - вже зараз переносити ракетні системи на поле бою, щоб коли навчання завершаться, вони (ЗСУ - ред.) змогли одразу використовувати РСЗВ.
Також, ми (США - ред.) припинили розмови про надання протиповітряної оборони, тому що ця допомога була частково надана нашими союзниками по НАТО. Те саме із крилатими ракетами берегової оборони, тому що активізувалися наші союзники. Я вважаю, що ми тут, у Сполучених Штатах, повинні бути залучені до забезпечення усіх цих потреб разом із союзниками.
Ми повинні відштовхуватись від того, «коли ця техніка прибула до українців і коли вона фактично вступає у бій проти росіян», замість того, щоб оголошувати кожен окремий крок", - стверджує Філіп Брідлав.
Однак, за словами Веслі Кларка, США та партнери не мають в наявності необхідної кількості озброєння, яке вони могли би надати Україні, не використовуючи власні стратегічні запаси.
“Ось що наразі потрібно українцям: 1000 гаубиць, 300 РСЗВ, 500 танків, 2000 одиниць бронетанкової техніки”, - процитував Кларк заяву радника українського президента Михайла Подоляка у Twitter.
Він додав: “Але у нас цього немає. Цього озброєння немає на складах Варшавського договору, його не можна виробити в Україні, і ми не можемо навчити українців користуватися цим обладнанням, надаючи надлишкові запаси західних держав. Тому що цього обладнання просто немає в наявності. Це факт. Ми також не дамо літаків, ми не забезпечимо протиповітряну оборону. Ми навіть досі не доставили ці 4-ри ракетні установки HIMARS, і ми не доставимо їх протягом іще місяця. Про що тут можна говорити?”, - стверджує Кларк.
“Те, що відбувається в Україні, не залишиться в Україні. Усі спостерігають за тим, як Сполучені Штати та Захід реагують на цю навмисну неспровоковану агресію РФ. Зокрема, в Пекіні, Тегерані та інших місцях".Ерік Едельман, американський дипломат, колишній заступника міністра оборони США з питань політики
За словами Філіпа Брідлава, Україна нині суттєво недоозброєна. Протиставлення сил вимірюється у “співвідношенні 10 до одного”, - стверджує генерал у відставці.
“Захід провалює вчасне надання допомоги Україні. Ми бачимо, що Росія збільшує свою вогневу спроможність, тоді як Україна перебуває в режимі спаду. Наступ завдає величезних збитків для обох армій, але Україна не може дозволити собі такі втрати. Зараз ми чуємо, що цифра може сягати 200 (українських військових - ред.) на добу. Україні буде важко витримати такі втрати”, - зазначив Брідлав.
“Зараз у північній половині Чорного моря домінує Росія, вони контролюють усі комерційні переміщення в цій зоні", - додав Брідлав і наголосив, що увесь світ має долучитись, щоб зупинити російську блокаду.
На думку американського дипломата, колишнього заступника міністра оборони з питань політики, Еріка Едельмана, позиція США у нинішній кризі в Україні суттєво вплине на відносини Вашингтона із іншими державами.
“Те, що відбувається в Україні, не залишиться в Україні. Усі спостерігають за тим, як Сполучені Штати та Захід реагують на цю навмисну неспровоковану агресію РФ. Зокрема, в Пекіні, Тегерані та інших місцях, де Сполучені Штати та світ мають величезний інтерес у запобіганні такого роду загарбницької поведінки. Ми маємо переконатися, що уроки, які світ засвоїть із цих подій, не означатимуть, що Захід можна залякати, що західні держави можна розділити, що вони можуть втратити фокус і терпіння. Наш урок має бути наступним: ви заплатите дуже серйозну ціну, вона може стати непосильною для вас. Захід стоятиме на стороні тих, кого він обіцяв підтримувати і кому гарантував допомогу”, - стверджує Ерік Едельман.
Раніше президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив, що РФ та Україна почали застосовувати більш важке озброєння. Зокрема, Москва, за словами Ніїністе, використовує зброю масового знищення - термобаричні бомби.
Нагадаємо, що вже в Середу, 15-го червня, у Брюсселі відбудеться засідання представників оборонних відомств 40-ка країн, так зване "Рамштайн-3", присвячене оборонній допомозі Україні. США головуватимуть на цій зустрічі.
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Професор Гарварду Сергій Плохій аналізує авторитаризм в Росії та його шанси знищити українську демократію
Чи виживе Росія без Путіна, і яка прихована сила України? Що допоможе їй вистояти в цій війні? - ці та інші питання обговорює професор Гарвардського Університету, історик Сергій Плохій.
В інтерв'ю журналістці "Голосу Америки" Мирославі Гонгадзе він розповідає, що перемога Росії в цій війні означала б перемогу авторитаризму в усьому світі, від Китаю до США, тоді як перемога України ознаменує перемогу світової демократії.
Мирослава Гонгадзе:
Пане Плохій, чому Росія стала такою, якою вона є зараз? Адже в історії був час, коли світ мав багато сподівань, що Росія насправді може стати демократією.
Сергій Плохій:
Так, якщо подивитися, що відбувалось у Росії наприкінці 80-х, це безумовно, був один із маяків демократії та демократичного розвитку на пострадянському просторі. Єльцина обрали президентом Росії всупереч бажанням Горбачова, за підтримки величезної демократичної мобілізації в Росії. Тоді як в Україні на той час нічого такого ще не відбувалося.
У 1989-1990, а також у значній частині 91 року було майже природно очікувати, що Росія в СРСР буде лідирувати в плані демократичних перетворень. Але цього не сталося.
Вже у 1993 році було дуже зрозуміло, що у той самий парламент, який президент Єльцин захищав у 91-му році, у нього тепер стріляли за його ж наказом. Чому так сталося?
Одна з причин полягає в тому, що ми вірили (і я зараз говорю не тільки про політиків та Захід, а про широку громадськість, в тому числі, про себе на той час) ми вірили, що це був своєрідний кінець історії на міжнародній арені. Що країни трансформуються через той простий факт, що тиск комунізму відійшов на певну відстань. Ми вірили, що країни і народи майже природно, автоматично ставали демократичними. Що якщо зникне комуністичний шар, демократія почне процвітати. Це була негласне розуміння, яке існувало, і так думали дуже багато людей.
Зараз ми знаємо, що історія тоді не закінчилася, і що історія має значення. І що демократія – це дуже комплексний спосіб ведення політичного життя, суспільного життя. Черчілль у якийсь момент сказав, що демократія є найгіршою формою правління, крім усіх інших форм правління.
В російській історії, з точки зору інтелектуальних традицій, з точки зору інституцій, дійсно, була обмежена кількість досвіду, який міг би слугувати основою для демократичного розвитку. То ж історія мала значення.
І історія Росії - це була історія недемократичного розвитку, де держава та інтереси держави були в самому центрі політичного життя, де держава була домінантною.
І коли росіяни почали відчувати труднощі, економічні труднощі, труднощі з демократією та демократичними інституціями, що тоді могло об’єднати країну - це держава і влада держави. Підстави для цього вже були створені у Конституції, яка була ухвалена Борисом Єльциним, і очевидно, яку підтримав Захід відразу після обстрілу російського парламенту та арешту лідерів опозиції. Опозиція в Росії була комуністичною та націоналістичною.
З цієї точки зору, Єльцин справді виглядав як найкраща надія для російської демократії. Але те, як це було зроблено, створило справді основи для нової російської держави, яка стала такою ж авторитарною, як і більшість урядів та режимів в російській Росії.
Це не означає що Росія чи будь-яка інша країна справді приречена історією бути авторитарною чи демократичною, чи мати будь-яку іншу форму правління.
Але урок, який ми засвоїли, полягає в тому, що зміни в таких трансформаціях не відбуваються за одну ніч. Це процес. Це тривалий процес. І це урок 1990-х, який ми повинні пам’ятати сьогодні, особливо з огляду на те, що ми все більше говоримо про майбутнє Росії, про Росію без Путіна.
І зараз, коли ми розмовляємо, важливо не потрапити у ту ж пастку 90-х років, у ті ж самі проблеми, які ми мали у 90-х, а потім знову дивуватись, чому наше сприйняття бажаного за дійсне не стало реальністю.
Мирослава Гонгадзе:
Ви кажете, що для Росії це було природно - стати авторитарною країною. А як щодо інших країн цього регіону? Чи інша ситуація в Україні? В Грузії?
Сергій Плохій:
Зараз, через 30 років після розвалу СРСР, ми бачимо, що в деяких частинах Радянського Союзу демократичні зміни та трансформації почалися наприкінці 80-х - початку 90-х років. Це було насіння, яке вродило і дало дуже значні результати. Я говорю про країни Балтії.
Країни Балтії за демократичними ознаками сьогодні випереджають такі країни, як Польща та Угорщина, наприклад. І ми також бачимо, що Україна є другою за величиною радянською республікою. Вона також залишається демократичною. Попри те, що іноді (принаймні двічі) були спроби розгромити цю демократію, суспільство відповідало на ці спроби Майданом.
Ми також можемо подивитися на те, що відбувається в Молдові. То ж не можна казати, що демократія в цьому регіоні зазнала поразки. Хоча більшість пострадянських держав дійсно повернулися до різних форм авторитарного правління.
Якщо ви подивитеся на географію, де це відбувається, якщо подивитися на історію, то всі ці країни - переважно в Центральній Азії та частково на Кавказі. І ви там знайдете більш-менш ті самі закономірності, що спостерігаються в історії Росії, де дуже маленька традиція демократичного розвитку.
З української перспективи дуже цікавим прикладом є Білорусь, яка дійсно дуже близька, яка має багато спільної історії з Україною, включно з тим, що обидві ці країни були частиною Польсько-Литовського князівства, були поділені між Польщею та Радянським Союзом під час проміжного періоду. І знову ж таки, Білорусь обрала більш російський шлях.
Питання - чому? І одну з відповідей можна знайти в історії України, в історії українського регіональності, якої в Білорусі насправді немає достатньою мірою.
Регіональність, звісно, використовувалась проти України ще в 2014 році, як спроба дестабілізувати, підірвати єдність країни, тощо. Але це також основа нашого різноманіття та плюралізму. Це основа, яка може вистояти цю повномасштабну війну Росії проти України.
Мирослава Гонгадзе:
Чи виживе демократія в цьому регіоні після війни, після цієї великої спроби знищити українську націю і українську демократію, після цієї спроби почати війну проти всього Заходу?
Сергій Плохій:
Українці, які воюють і вмирають на полях східної, південної України, на Донбасі, вони вірять, що воюють не за себе, і не лише за свою країну. Вони вірять, що вони виборюють європейські цінності, борються за Європу. Вони сподіваються, що їх розуміють, і вони очікують підтримки та допомоги на багатьох рівнях. Вони й справді захищають більше, ніж просто себе.
Якби військова операція, яку організував Путін і генеральний штаб російської армії за кілька місяців перед цією війною, закінчилась успіхом, якби Київ впав за пару тижнів, якби Україна за три дні опинилась в руках Росії, це б означало не лише перемогу Росії, це була б перемога авторитарних форм правління. Не тільки в регіоні, а й у всьому світі, від Китаю до Сполучених Штатів Америки, де ця авторитарна модель вважалася дуже привабливою ще кілька років тому.
Те, що Україна протистоїть цій атаці, і що вона воює, часто перемагає армію, яку найбільше бояться у світі, армію, яка представляє авторитарний режим, що побудований дуже авторитарно (і частково саме тому вона програє) це вже перемога демократичних урядів і демократичних режимів.
Ці авторитарні тенденції дуже сильні майже в кожній демократичній країні. Тому ця перемога в Україні сьогодні – це перемога не лише окремого регіону, не лише окремого блоку, не якоїсь країни. Це перемога демократичних сил в усьому світі.
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