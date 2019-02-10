Південна Корея погодилася збільшити асигнування на утримання військ США на півдні Корейського півострова

В ході чергового раунду консультацій з США Південна Корея погодилася збільшити асигнування на утримання американських військ на півдні Корейського півострова до $890 мільйонів.

На відміну від минулих угод, які тривали протягом п'яти років, термін цієї угоди має закінчитися через рік, що означає, що сторони мають повернутися до переговорів вже за кілька місяців.

Нова угода все ще має бути схвалена парламентом Південної Кореї.

Близько 28 500 американських військових розміщені в Південній Кореї, де Сполучені Штати зберігають військову присутність з Корейської війни 1950-1953 років.

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