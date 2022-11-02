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США: Північна Корея таємно постачає Росії зброю для війни в Україні
Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів для її війни в Україні, а поставки намагаються приховати, створюючи враження, що боєприпаси відправляються до країн Близького Сходу чи Північної Африки. Про такі оцінки Вашингтона пвідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.
Американські високопосадовці вважають, що таємні поставки з Північної Кореї - разом із безпілотниками та іншою зброєю, яку Росія придбала в Ірану - це ще один доказ того, що запаси боєприпасів у Москви значно скоротилися, пише видання.
Раніше в середу Кірбі сказав американському телеканалу CNN: "У вересні КНДР публічно заперечила, що має намір постачати боєприпаси Росії. - Однак наша інформація вказує на те, що КНДР таємно постачає для війни Росії в Україні значну кількість артилерійських снарядів [...] Ми продовжуватимемо стежити за тим, чи надходять ці вантажі".
Кірбі не надав доказів на підтримку звинувачень, зауважує CNN. При цьому нещодавно директорка з національної розвідки Авріл Гейнс стверджувала, що "експортний контроль змушує Росію звертатися до таких країн, як Іран і Північна Корея, за поставками, включаючи БПЛА, артилерійські снаряди та ракети".
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- Голос Америки
NYT: генерали РФ говорили про можливе застосування ядерної зброї в Україні. Що каже Білий дім?
Сполучені Штати не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, заявив у середу речник Білого дому Джон Кірбі. Він відмовився коментувати повідомлення New York Times про такі дискусії серед російських генералів.
"Від самого початку ми ясно дали зрозуміти, що коментарі Росії щодо потенційного використання ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми сприймаємо їх серйозно, - сказав Кірбі. - Ми продовжуємо стежити за цим якнайуважніше, і не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до такого використання".
У статті New York Times від 2 листопада йдеться про те, що у середині жовтня американська влада отримала розвідувальні дані про те, що російські генерали "нещодавно мали розмови про те, коли і як Москва могла б використати тактичну ядерну зброю в Україні, підвищуючи занепокоєння Вашингтона та союзних держав, повідомляє низка американських високопосадовців".
Видання зазначає, що "президент Володимир Путін не брав участі в розмовах, які проходили на тлі посилення ядерної риторики Росії та невдач на полі бою". "Але той факт, що високопоставлені російські військові керівники навіть мали такі обговорення, стривожив адміністрацію Байдена, оскільки він показав, наскільки російські генерали розчаровані своїми невдачами на місцях, і свідчить про те, що завуальовані погрози пана Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами".
Як пише NYT, за оцінками Пентагону, Росія має запаси близько 2000 одиниць тактичної ядерної зброї: "Жодна тактична ядерна зброя ніколи не використовувалася в бойових діях, але її можна застосувати будь-якими способами, в тому числі за допомогою ракет або артилерійських снарядів".
Тим часом, в коментарі Reuters неназваний високопосадовець країни Заходу на умовах анонімності заявив, що хоча Путін "ослаблений цією справді катастрофічною помилкою", тобто неспровокованою війною в Україні, й "люди бачать, що він зробив велику помилку", навряд чи найближчим часом відбудеться будь-яка зміна верхівки влади в Росії.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Два бізнес-партнери Абрамовича потрапили під санкції Британії
Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох російських олігархів "за допомогу Путіну в мобілізації російської промисловості на підтримку війни" в Україні. Таким чином Британія збільшує економічний тиск на Путіна, і робитиме це поки Україна не переможе, йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ країни.
Під санкції потрапили Олександр Абрамов та Олександр Фролов, які, за оцінками британської влади, мають більше 110 мільйонів статків в Британії і є бізнес-партнерами впливового російського олігарха Романа Абрамовича. Абрамов та Фролов, кажуть в британському МЗС, діють в видобувній, транспортній та будівельній галузях, а раніше володіли великими пакетами акцій в сталеплавильній компанії Evraz.
"Путін продовжує покладатись на обране коло еліти, щоб утримувати контроль за промисловістю і підживлювати незаконне вторгнення до України", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
Також санкції введено проти Альберна Шигабутдінова, який керує групою TAIF, що відповідає за 96% нафтової галузі в Татарстані. Айрат Шаймієв керує державною компанією "Татавтодор".
Загалом під санкціями Великої Британії перебувають 120 олігархів із загальними статками більше 140 млрд дол.
Абрамов був серед 67 осіб, проти яких навесні запровадила санкції Автралія. Австралійський уряд заявив, що Абрамов близько пов'язаний з російським урядом, який проводить "несправедливе і незаконне вторгнення до України". Абрамов оскаржує ці санкції. Санкції проти Абрамова у жовтні ввела і Нова Зеландія, де Абрамов є "найбагатшим російським інвестором", за оцінками уряду.
Українські партизани ефективно відволікають Кремль від операцій на передовій - ISW
Росія навряд зможе ефективно протистояти партизанському руху українців на окупованих територіях, вважають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).
"Ефективні атаки українських партизанів змушують Кремль відволікати ресурси від операцій на передовій, щоб допомогти убезпечити тилові райони, погіршуючи здатність Росії захищатися від поточних українських контрнаступів, не кажучи вже про проведення власних наступальних операцій. Погана російська оперативна безпека уможливила напади українських партизанів. Дедалі більша нестача живої сили в Росії, ймовірно, погіршує здатність російських військ ефективно захищати російські тили від атак партизанів і одночасно захищатися від українських контрнаступів", – йдеться в останньому звіті організації.
Експерти Інституту вивчення війн вказують, що Кремль досі неефективно протидіє організованому партизанському руху в Україні та навряд чи матиме для цього достатньо можливостей.
За даними ISW, станом на 1 листопада українські партизани здійснили десятки підтверджених атак по всій окупованій території України та вбили щонайменше 11 російських окупаційних чиновників і відомих колабораціоністів. Українські партизани почали діяти менш ніж через тиждень після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Тим часом, Служба безпеки України заявляє про затримання на Луганщині "шпигунки ФСБ". За даними спесцлужби, вона "намагалася проникнути в СБУ" і стати "подвійним агентом". "Жінка прикидалася українською патріоткою, яка намагалася втертися у довіру СБУ... Для виконання ворожого завдання зловмисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою допомогу у боротьбі з агресором. Серед іншого «гарантувала» надавати актуальну інформацію щодо діяльності ворога на тимчасово окупованій території сходу України", – зазначають в СБУ.
За даними спецслужби, жінку ще у 2019 році завербувало ФСБ через так зване "МДБ ЛНР". Після 24 лютого 2022 року вона, як стверджують в СБУ, збирала дані про маршрути пересування ЗСУ і військової техніки, а також інформацію про рух опору на Луганщині.
Між тим, британська воєнна розвідка у щоденному аналізі ходу російської війни в Україні пише, що російський бізнесмен Євген Пригожин, який нещодавно визнав свою роль у створенні й фінансуванні "ПВК Вагнера", ймовірно, намагається підвищити свій авторитет у "напруженій системі" національної безпеки Росії.
"Власник російської приватної військової компанії «Вагнера» Євгеній Пригожин 23 жовтня заявив, що сили «Вагнера» наступають на 100-200 метрів на день, що, за його словами, є «нормальним явищем для сучасної війни». Відповідно до їхньої військової доктрини, російські сили планують просуватися на 30 км або більше на день у більшості випадків. У лютому російські війська планували протягом місяця просунутися в Україну на 1000 км. У вересні українські війська просувалися понад 20 км на день", – йдеться у повідомленні у Twitter.
Британська розвідка звертає увагу на те, що в останні місяці Пригожин перестав вдавати, що він не має зв'язків з ПВК "Вагнера". "За останні два місяці Пригожин відмовився від удавання, що він не пов'язаний з Вагнером, і був більш відвертим у своїх публічних заявах. Ймовірно, він намагається підвищити свій авторитет у напруженій російській системі національної безпеки", – додають у розвідці.
- Голос Америки
В Пентагоні прокоментували зближення Ірану та Росії, загрози для Саудівської Аравії
Зближення Ірану та Росії викликає занепокоєння, заявив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу для преси у вівторок. Він підтвердив повідомлення про те, що Іран надав Росії безпілотники і висловив занепокоєння, що Іран може надати Росії ракети. Райдер запевнив - США, союзники та партнери роблять все, щоб забезпечити Україну необхідною протиповітряною обороною.
Райдер не підтвердив оцінок стосовно кількості іранських БПЛА наданих Росії. Згідно з оцінками базованої в Парижі організації "Національна рада спротиву Ірану", Іран переслав Росії більше 3 500 дронів.
"Тегеран продав більше 3500 безпілотників Росії, - йдеться в звіті, який цитує Fox News. - Більшість було вироблено на заводі Міністерства оборони, а інші - на заводах Іранської асоціації авіації та косомсу".
Райдер не прокоментував повідомлення про погрози Ірану проти Саудівської Аравії, але підтвердив, що США перебувають в постійному контакті з Саудівською Аравією і "не вагаючись диятімуть на захист інтересів США та наших партнерів в регіоні". Про те, що Саудівська Аравія подилілась із США розвідданими про можливі напади з боку Ірану на об'єкти на Близькому Сході першим повідомив The Wall Street Journal.
Політика США щодо Ірану наразі фокусується на таких питаннях, як докази підтримки Іраном Росії у війні проти України а також репресіях проти протестувальників, які вийшли на вулиці після смерті жінки під арештом в Ірані. Про це сказав посол США з питань Ірану Роб Маллей під час конференції у Фонді Карнегі в понеділок. Він зазначив, що перемовини щодо ядерної угоди зараз не на часі і "ми не будемо витрачати наш час на це".
Раніше Голос Америки повідомляв про те, що за даними CNN, Іран готується відправити Росії приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малої дальності дії "земля-земля" та більше ударних безпілотників, для використання у війні проти України. Тегеран офіційно заперечує продаж своєї зброї Росії.
Тим часом речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна не має ефективних засобів захисту від балістичних ракет іранського виробництва, які Росія, ймовірно, планує розмістити на північ від українського кордону.
"Це балістичні ракети, проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту протиракетної оборони. Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, що в нас сьогодні є на озброєнні. У нас – засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони", - цитує українського високопосадовця "Радіо Свобода".
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