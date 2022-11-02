США: Північна Корея таємно постачає Росії зброю для війни в Україні

Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів для її війни в Україні, а поставки намагаються приховати, створюючи враження, що боєприпаси відправляються до країн Близького Сходу чи Північної Африки. Про такі оцінки Вашингтона пвідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

Американські високопосадовці вважають, що таємні поставки з Північної Кореї - разом із безпілотниками та іншою зброєю, яку Росія придбала в Ірану - це ще один доказ того, що запаси боєприпасів у Москви значно скоротилися, пише видання.

Раніше в середу Кірбі сказав американському телеканалу CNN: "У вересні КНДР публічно заперечила, що має намір постачати боєприпаси Росії. - Однак наша інформація вказує на те, що КНДР таємно постачає для війни Росії в Україні значну кількість артилерійських снарядів [...] Ми продовжуватимемо стежити за тим, чи надходять ці вантажі".

Кірбі не надав доказів на підтримку звинувачень, зауважує CNN. При цьому нещодавно директорка з національної розвідки Авріл Гейнс стверджувала, що "експортний контроль змушує Росію звертатися до таких країн, як Іран і Північна Корея, за поставками, включаючи БПЛА, артилерійські снаряди та ракети".