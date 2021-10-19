Північна Корея випробувала балістичну ракету підводного пуску

Північна Корея здійснила випробувальний запуск балістичної ракети підводного пуску (submarine-launched ballistic missile або SLBM - прим. ГА.), заявили південнокорейські військовики. Ракета пролетіла 430-450 кілометрів і досягла висоти у 60 кілометрів, повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap.

Експерти кажуть, що озброєння такого типу вносить "непередбачуваний" елемент до арсеналу КНДР, адже воно більш мобільне і його легше сховати. Низка резолюцій Ради Безпеки ООН забороняє Пхеньяну проводити будь-яку розробку балістичних ракет дальнього чи близького радіусу через те, що країна здійснює незаконну розробку ядерної зброї.

Минулого місяця Південна Корея стала восьмою державою у світі, що успішно випробувала SLBM, а через два дні - планує запустити космічну ракету власного виробництва. Крім того, держава, де розміщено понад 28 тисяч американських солдатів, оголосила плани про розвиток власних оборонних технологій та модернізацію систем безпеки. КНДР називає такі плани провокативними й дестабілізуючими.

Запуск північнокорейської балістичної ракети відбувся на тлі зустрічі представників розвідувальних агенцій США, Японії та Південної Кореї. Сеул та Вашингтон пропонували Пхеньяну переговори, щоб зменшити напруження у регіоні та зрушити процес денуклеаризації. Але лідер країни Кім Чен Ин відкинув ці пропозиції, назвавши дії США у регіоні ворожими.

У матеріалі використано статтю англомовної служби "Голосу Америки"

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