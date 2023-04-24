Небо над Європою і Північною Америкою осяяло неймовірно яскраве північне сяйво

Мільйони жителів Європи й Північної Америки минулої ночі могли стати свідками рідкісного космічного явища, що призвело до неймовірно яскравого полярного сяйва для нетипових для цього широт. Явище можна було спостерігати і в Україні.

Північне сяйво, або aurora borealis, виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків із Сонця заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.

Але у п'ятницю відбувся великий викид мас із Сонця, розповіли експерти виданню NYT, що рухався у космосі й досяг магнітного поля Землі у неділю, що спричинило геомагнітний шторм. В таких випадках аврору можна побачити не лише біля полюсів, а й ближче до екватора.

Такі явища трапляються досить часто - до десяти на рік, однак їхня інтенсивність відрізняється.

Численні користувачі соцмереж, серед яких науковці та фотографи, повідомляють, що це було чи не найяскравіше північне сяйво, яке вони бачили.

Аврора може створювати перешкоди для радіочастот, які використовують в авіації.

У ніч проти вівторка північне сяйво може бути видно знову, хоча меншою мірою.

Полярне сяйво у південній півкулі називається aurora australis. Зазвичай північне сяйво добре видно у північних частинах Канади, на Алясці, у Гренландії, Ісландії, Норвегії та Сибіру. Південне сяйво видно в Антарктиді та південній частині Індійського океану.

Найкраща видимість будь-яких космічних явищ, включаючи метеоритні дощі чи полярне сяйво, - далеко за межами світлового забруднення великих міст.

Науковці радять стежити за авророю із 10 вечора до 2 ранку, коли сяйво особливо яскраве.