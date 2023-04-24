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- Голос Америки
Небо над Європою і Північною Америкою осяяло неймовірно яскраве північне сяйво
Мільйони жителів Європи й Північної Америки минулої ночі могли стати свідками рідкісного космічного явища, що призвело до неймовірно яскравого полярного сяйва для нетипових для цього широт. Явище можна було спостерігати і в Україні.
Північне сяйво, або aurora borealis, виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків із Сонця заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.
Але у п'ятницю відбувся великий викид мас із Сонця, розповіли експерти виданню NYT, що рухався у космосі й досяг магнітного поля Землі у неділю, що спричинило геомагнітний шторм. В таких випадках аврору можна побачити не лише біля полюсів, а й ближче до екватора.
Такі явища трапляються досить часто - до десяти на рік, однак їхня інтенсивність відрізняється.
Численні користувачі соцмереж, серед яких науковці та фотографи, повідомляють, що це було чи не найяскравіше північне сяйво, яке вони бачили.
Аврора може створювати перешкоди для радіочастот, які використовують в авіації.
У ніч проти вівторка північне сяйво може бути видно знову, хоча меншою мірою.
Полярне сяйво у південній півкулі називається aurora australis. Зазвичай північне сяйво добре видно у північних частинах Канади, на Алясці, у Гренландії, Ісландії, Норвегії та Сибіру. Південне сяйво видно в Антарктиді та південній частині Індійського океану.
Найкраща видимість будь-яких космічних явищ, включаючи метеоритні дощі чи полярне сяйво, - далеко за межами світлового забруднення великих міст.
Науковці радять стежити за авророю із 10 вечора до 2 ранку, коли сяйво особливо яскраве.
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- Голос Америки
27 послів ЄС в ООН вимагають від РФ повного і безумовного виведення військ з території України
Напередодні головування РФ на засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок, де вона головує цього місяця, усі 27 послів Європейського Союзу зробили спільну заяву, в якій засудили дії Росії в Україні.
Заяву озвучив Олоф Скоог, представник Європейського Союзу в ООН: «Я тут разом із 27 послами Європейського Союзу. Ми хочемо зробити заяву щодо дебатів, які розпочнуться в Раді Безпеки. Росія намагається зобразити себе захисником статуту ООН і багатосторонності. Ніщо не може бути дальшим від істини. Це цинічно. Ми всі знаємо, що поки Росія руйнує, ми будуємо. Поки вони порушують, ми захищаємо. Статут ООН, Генеральна Асамблея ООН, Міжнародний суд, Міжнародний кримінальний суд, куди не глянь, Росія зневажає».
Посли повторили свою вимогу до Росії «негайно, повністю і безумовно вивести всі свої військові сили» з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
«Якщо Росія дбає про ефективну багатосторонність, це перший спосіб довести це», - сказав Скоог.
Посли також закликали міжнародне співтовариство залишатися непохитно відданим забезпеченню відповідальності винних за злочини, скоєні в Україні та проти неї.
«Український народ заплатив найдорожчу ціну, але згубні наслідки російської агресії відчуваються в усьому світі. У тісному діалозі з нашими партнерами ЄС активізувався для подолання глобальних наслідків російської війни. Я хочу підкреслити, що всі зусилля на підтримку України були зроблені на додаток, а не замість наших глобальних зобов’язань», - заявив Скоог.
На завершення свого головування в Раді Безпеки ООН Росія ініціювала засідання, щоб «висвітлити принципи статуту ООН».
Як повідомляв раніше Голос Америки, посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд порівняла головування Росії в Раді Безпеки цього місяця з «першоквітневим жартом». Вона сказала, що США будуть давати відсіч Росії, яка прагне використати своє президентство для поширення дезінформації.
- Голос Америки
"Буря в пустелі", чи низка невеликих нападів - яким буде український контрнаступ, розмірковують аналітики на Заході
Український контрнаступ, ймовірно, буде масштабним і ЗСУ сконцентрують зусилля на поверненні Криму. Такими оцінками з британським виданням The Sun поділився генерал США (у відст.) колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес.
Так вважає і британський полковник (у відст.) Гарміш де Бреттон-Гордон. В коментарі виданню він порівняв можливий український контрнаступ з операцією "Буря в пустелі", яка тривала лише 100 годин, але дозволила силам США та Великої Британії відвоювати значні території від сил Саддама Хусейна. Бреттон-Гордон поділився очікуваннями, що ЗСУ використають нову зброю, яку Україні надав Захід. "Тепер вони мають танки та артилерію для ближнього бою. Я цілком певен, що вони зможуть досягнути успіху", - каже експерт.
ЗСУ, ймовірно оберуть тактику не єдиної масштабної атаки, а проведуть менші напади на півдні та сході, вважає колишній генерал США Стівен Твітті. Цими міркуваннями він поділився з британським Daily Mail. Твітті каже: "Україна зробить те, що працювало раніше. Українці успішно проводили маневри невеликого обсягу, застосовуючи піхоту, бронетехніку та артилерію для нападів на російські сили на невеликих ділянках і отримувати контроль над територією".
Російські сили погано підготовані до масштабного механізованого контрнаступу, вказує американський Інститут вивчення війни у звіті від 23 квітня. "Дуже ймовірно, що більшість російських елементів в Україні значно слабші за повну силу, через втрати в попередній фазі війни", - йдеться у звіті.
В Інституті також повідомили, що українські військові, ймовірно, створили позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Це повідомлення спонукало деяких українських оглядачів заявити про наближення українського контрнаступу, пише АР.
Такі припущення відкидає військовий аналітик Брин Теннгілл, яка в серії твітів аналізує можливий вибір курсу дій, який розглядає наразі ЗСУ і зауважує, що повідомлення Інституту війни про те, що українські війська діють на лівому березі Дніпра - на південний схід від Херсона - не є новими. "Україна проводить рейди та операції там з листопада", - твітує Теннгілл.
Щодо наступних дій ЗСУ, Теннгілл розглядає різні можливості, від удару в напрямку Луганська, до контрнаступу в бік Криму і, зокрема зазначає, що мало б сенс провести наступ з Вугледара на Маріуполь, адже захоплення чи оточення Маріуполя може обірвати залізничні поставки для російських військ та поставити під удар порти Маріуполя та Бердянська. "Можливо, Україна має ресурси спробувати одразу в двох напрямках, - твітує Теннгілл. - Херсон та Луганськ мають найбільше сенсу, щоб розірвати резерви Росії".
Розглядаючи ці варіанти, зауважує аналітик, Україна має обрати той, де успіх є найбільш імовірним і ефективним, адже Україна має лише один шанс на проведення такого наступу і від його успіху, твітує дослідниця, залежатиме і подальша західна підтримка.
- Голос Америки
ЄС скоро зможе фіналізувати план закупівлі боєприпасів для України - Боррель
ЄС скоро зможе фіналізувати план закупівлі боєприпасів для України. Таку впевненість висловив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
"Так, все ще є певні розбіжності. Але я впевнений, що всі зрозуміють, що ми перебуваємо в ситуації надзвичайної терміновості, - сказав Боррель журналістам, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Люксембургу. - Я впевнений, що найближчими днями ми досягнемо (домовленості)".
Раніше Голос Америки повідомляв, що лідери країн ЄС схвалили програму із надання Києву до 1 мільйона снарядів протягом наступних 12 місяців і виділили 2 мільярди євро на її фінансування. Але держави не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати контракти ЄС на закупівлю боєприпасів в Україні - лише місцеві фірми у Європі чи конкуренти з інших країн.
Як кажуть дипломати, Франція, що має власний потужний оборонний сектор і виробництво зброї, наполягає на тому, що виробництво має відбуватися в Європі. Натомість Німеччина, Нідерланди, країни Балтії та східної частини ЄС висловили сумнів у тому, що європейська промисловість здатна швидко виготовити достатню кількість снарядів.
Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування розбіжностями всередині ЄС. "Засмучує неспроможність ЄС виконати власне рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України. Це перевірка того, чи має ЄС стратегічну автономію у прийнятті нових важливих рішень у сфері безпеки. Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями", - написав він у Twitter.
Нині Кулеба взяв участь у зустрічі ЄС через відеозв'язок, подякувавши за вже надану Києву допомогу й наголосивши на необхідності прийняття нових рішень. "Немає коротких шляхів до миру, якщо російська армія не зазнає поразки. Прийде час білих дипломатичних рукавичок. Але спочатку ми повинні доставити достатньо снарядів для втомлених і масних рук наших артилеристів", - додав він.
Як писав Голос Америки, війна Росії в Україні засвідчила, що США та європейські союзники виявились не готовими підтримувати довготривалу наземну війну, зокрема гострою виявилась проблема браку 155-мм снарядів.
США намагаються посилити виробництво таких боєприпасів "не тільки для підтримки України, але й для того, щоб бути готовими до потенційного конфлікту з Китаєм". На найзначнішу трансформацію за останні 40 років американська армія планує витратити мільярди доларів й звести заводи з виробництва боєприпасів по всій країні.
У статті використано матеріали Reuters
Україна та Євросоюз домовилися про взаємне визнання судових рішень – Рада ЄС
Рада Європейського союзу погодилася укласти угоду з Україною про визнання іноземних судових рішень у цивільних і комерційних справах – про це вона заявила 24 квітня.
Йдеться про договірні відносини в рамках Гаазької конвенції, укладеної 2019 року. Цей документ зобов’язує держави-учасниці визнавати та виконувати судові рішення, винесені у цивільних або комерційних справах в інших державах-учасницях.
«З цим рішенням визнавати та виконувати рішення один одного зв’язки між ЄС та Україною лише зміцняться», – прокоментував міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьомер.
Як зазначають у Раді, 2022 року Україна ратифікувала Конвенцію, згідно з якою договірні відносини між Україною та ЄС будуть встановлені 1 вересня 2023 року.
За повідомленням, Євросоюз не бачить фундаментальних перешкод, пов’язаних із незалежністю судової системи, для договірних відносин із Україною.
Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах у липні 2022 року.
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