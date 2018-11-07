США підтримали звернення впливових європейців до Меркель стосовно "Північного потоку 2"

66 членів Європарламенту з п'яти різних політичних груп а також члени парламентів окремих держав написали відкритий лист Ангелі Меркель, в якому виступили проти політики Німеччини стосовно російського проекту "Північний потік 2".

"Ми закликаємо, пані Канцлер, щоб Ваш уряд переглянув і змінив свою політику стосовно "Північного потоку 2", - йдеться в листі.

"Припиніть блокувати роботу над Газовою Директивою. Підтримайте курс, визначений Європейською комісією та Європейським парламентом. Дайте знати президентові Росії, що Німеччина підтримає своїх партнерів в ЄС та Україну. Оберіть європейський шлях, а не шлях "Німеччина передусім", - наголосили впливові європейці.

В США привітали також засвідчили свою опозицію до цього енергетичного проекту.

"Росія розуміє, що проект "Північний потік 2" розділяє Європу і використовує це на свою користь. Європа має перебрати контроль над власною енергобезпекою і зупинити "Північний потік 2", - йдеться в заяві представництва США в ЄС, розміщеній у Twitter.

"США тісно співпрацюють з нашими європейськими партнерами з просування диверсифікації енергоресурсів, видів палива, маршрутів доставки та джерел постачання", - наголошується в заяві США.

Цей газопровід збільшить залежність Європи від примх Путіна, переконаний британський фінансист та правозахисник Білл Браудер. Він також привітав заяву європейців.

"Величезний перелік найбільш впливових парламентарів країн Європи кидають виклик незрозумілому рішенню Меркель підтримати "Північний потік 2" – газопровід, який зробить Німеччину ще більш залежною від капризних примх Путіна", - написав Браудер.

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