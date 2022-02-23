США запровадили санкції проти оператора "Північного потоку-2"

Президент США оголосив про усунення виключення з режиму американських санкцій для Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варінга. Компанія відповідає за проект "Газпрому" "Північний потік-2", призначений для транспортування газу з Росії до Німеччини.

"З тих пір, як Росія почала перекидати війська до українського кордону, Сполучені Штати тісно співпрацювали з нашими союзниками та партнерами, щоб дати рішучу, єдину відповідь. Як я повідомляв, коли зустрічався з канцлером Шольцом на початку цього місяця, Німеччина була лідером у цих зусиллях, і ми тісно координували наші зусилля, щоб зупинити газопровід «Північний потік-2», якщо Росія вторгнеться в Україну. Вчора, після подальших тісних консультацій між нашими урядами, Німеччина оголосила, що припиняє сертифікацію трубопроводу. Сьогодні я наказав своїй адміністрації запровадити санкції проти Nord Stream 2 AG та її службовців. Ці кроки є ще однією частиною нашого початкового траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я чітко заявив, ми без вагань здійснюватимемо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію. Своїми діями президент Путін надав світові величезний стимул відмовитись від російського газу та перейти інших видів енергії. Я хочу подякувати канцлеру Шольцу за його тісне партнерство і постійну відданість притягненню Росії до відповідальності за її дії" - відзначив президент США у заяві.

Напередодні у Білому домі заявили, що блокування проекту стане болючим ударом по геополітичних планах Кремля.

Зупинка втілення "Північного потоку-2" означатиме, що змарновано трубопровід, у який інвестували 11 млрд доларів, втрачено потужне джерело потенційних надходжень до російської скарбниці, послаблено геостратегічний вплив Росії в Європі, заявив у вівторок під час брифінгу для преси заступник радника з нацбезпеки США Даліп Сінгх.

Минулого року адміністрація Байдена розширила санкції проти "Північного потоку-2", але передбачила виключення з санкційного режиму для компанії Nord Stream AG та її керівника Маттіса Варінга. Таке рішення викликало різку критику низки американських законодавців, а сенатор-республіканець Тед Круз заявляв, що блокуватиме затвердження призначень на посади у виконавчій владі, через таку позицію адміністрації США щодо "Північного потоку-2".

Тепер Круз привітав рішення Байдена запровадити санкції проти Nord Stream 2 AG і закликав закріпити їх на постійній основі.