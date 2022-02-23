Спеціальні потреби

site logo
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

США запровадили санкції проти оператора "Північного потоку-2"

На фото: Устаткування "Північного потоку-2", Любмин, Німеччина

Президент США оголосив про усунення виключення з режиму американських санкцій для Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варінга. Компанія відповідає за проект "Газпрому" "Північний потік-2", призначений для транспортування газу з Росії до Німеччини.

"З тих пір, як Росія почала перекидати війська до українського кордону, Сполучені Штати тісно співпрацювали з нашими союзниками та партнерами, щоб дати рішучу, єдину відповідь. Як я повідомляв, коли зустрічався з канцлером Шольцом на початку цього місяця, Німеччина була лідером у цих зусиллях, і ми тісно координували наші зусилля, щоб зупинити газопровід «Північний потік-2», якщо Росія вторгнеться в Україну. Вчора, після подальших тісних консультацій між нашими урядами, Німеччина оголосила, що припиняє сертифікацію трубопроводу. Сьогодні я наказав своїй адміністрації запровадити санкції проти Nord Stream 2 AG та її службовців. Ці кроки є ще однією частиною нашого початкового траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я чітко заявив, ми без вагань здійснюватимемо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію. Своїми діями президент Путін надав світові величезний стимул відмовитись від російського газу та перейти інших видів енергії. Я хочу подякувати канцлеру Шольцу за його тісне партнерство і постійну відданість притягненню Росії до відповідальності за її дії" - відзначив президент США у заяві.

Напередодні у Білому домі заявили, що блокування проекту стане болючим ударом по геополітичних планах Кремля.

Зупинка втілення "Північного потоку-2" означатиме, що змарновано трубопровід, у який інвестували 11 млрд доларів, втрачено потужне джерело потенційних надходжень до російської скарбниці, послаблено геостратегічний вплив Росії в Європі, заявив у вівторок під час брифінгу для преси заступник радника з нацбезпеки США Даліп Сінгх.

Минулого року адміністрація Байдена розширила санкції проти "Північного потоку-2", але передбачила виключення з санкційного режиму для компанії Nord Stream AG та її керівника Маттіса Варінга. Таке рішення викликало різку критику низки американських законодавців, а сенатор-республіканець Тед Круз заявляв, що блокуватиме затвердження призначень на посади у виконавчій владі, через таку позицію адміністрації США щодо "Північного потоку-2".

Тепер Круз привітав рішення Байдена запровадити санкції проти Nord Stream 2 AG і закликав закріпити їх на постійній основі.

Як «кримські» уроки допомагають США та партнерам захищати Україну зараз? Відео
Embed
Як «кримські» уроки допомагають США та партнерам захищати Україну зараз? Відео

No media source currently available

0:00 0:03:59 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG