П'яного пілота пасажирського літака зняли з рейсу у Міннеаполісі

Пілота пасажирського літака американської авіакомпанії Delta зняли з рейсу у Міннеаполісі за підозрою в сп'янінні. Про це повідомляють американські медіа.

Пілот, 37-річний Габріель Лайл Шредер, як стверджує речник авіаперевізника, дивно поводився під час дорейсової перевірки екіпажу. Він вийшов із черги під час контролю безпеки, а потім повернувся. Під час арешту у Шредера виявили пляшку спиртного, а в його подиху відчувався алкоголь.

Офіційні обвинувачення можуть висунути, щойно завершиться токсикологічна перевірка.