П'ятеро пасажирів загинуло після падіння вертольота в Нью-Йорку

П’ятеро пасажирів загинуло після того, як гелікоптер, орендований для приватної фотозйомки, впав у річку Іст Рівер в Нью-Йорку цієї неділі. Вижив лише пілот. Це підтвердили офіційні установи.

Згідно до повідомлення Федеральної адміністрації у Twitter, Єврокоптер AS350, що перебуває у власності Liberty Helicopters розбився після 7 вечора. На записах аеропорту ЛаГуардіа чутно, як пілот кричить: «Тривога, тривога. Іст Рівер, здав двигун».

Двоє пасажирів померло на місці, а ще троє – в лікарні.

Правоохоронні органи повідомили, що інвентар з безпеки призначений для захисту пасажирів, також став їм на заваді, коли вони намагались вивільнитись і полишити вертоліт.

«Одне зі значних ускладнень порятунку, було те, що п’ятьох осіб було міцно прив’язано. Людей потрібно було вирізати», - сказав пресі Деніел Нігро з Пожежної частини Нью-Йорка.

Після аварії, пілот зміг вивільнитись і доплисти до безпечного місця. «З пілотом все гаразд, його доправили до лікарні для перевірки», - повідомив Нігро. Пілот вивільнився. Решта п’ятеро – ні. Поліція, пожежники увійшли до води і витягли їх», - додав він.

Управління з безпеки національного транспорту підтвердило у заяві на Twitter, що вранці починає роботу команда слідчих, яка працюватиме над встановленням причини аварії.

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