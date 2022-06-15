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По $1,5 мільярда щомісячно: представник Держдепу розповів про "План Маршалла" для України
США надаватимуть Україні $1.5 мільярда щомісячно впродовж наступних кількох місяців, щоб забезпечити безперебійне державне управління.
Про це заявив головний заступник керівника Відділу з питань Європи та Євразії у Держдепі США Дерек Гоґан під час конференції “План Маршалла: уроки для України”, яку організував Центр Вудро Вілсона у Вашингтоні.
“Ми вже надали мільярд доларів на ці потреби ( державного управління - ред.) через механізми, які допомагають надати пряму підтримку бюджету. І буде більше. Близько 1,5 мільярдів доларів на місяць виділятимуться впродовж найближчих 4-5 місяців”, - повідомив Дерек Гоґан, який раніше був послом США в Молдові (2018-2021рр.).
За словами дипломата, підтримка Вашингтоном України в час цієї війни є найбільшою за обсягом допомогою, яку США надавали Європі з часу фінансування “Плану Маршалла” після Другої Світової війни.
“Допомога, яку США виділяють (Україні - ред.), на основі ухвалених в останні кілька місяців двох законів, складає загалом 53,6 мільярда доларів. І ми виділяємо цю допомогу у повній координації з нашими міжнародними партнерами”, - зазначив представник Державного департаменту США.
Американська концепція допомоги Україні має середньотермінову та довготермінову мету, зазначив Дерек Гоґан. Він надвав основні напрямки середньотермінової допомоги:
- Підтримка державного управління (пряма підтримка українського бюджету)
- Підтримка соціальної стійкості (харчова безпека, підтримка громадянського суспільства та ЗМІ)
- Психологічна та соціальна підтримка (реабілітаційна допомога; підтримка людей, травмованих війною)
- Безпека та стійкість (допомога прикордонникам та правоохоронцям)
- Відповідальність (допомога в розслідуванні воєнних злочинів).
Серед напрямків довготермінової допомоги представник Держдепу назвав такі категорії:
- Допомога Україні в відновленні збору надходжень
- Підтримка у проведенні демократичних реформ
- Стимулювання інвестицій у приватний сектор
- Підтримка енергетичної диверсифікації
- Відновлення критичної інфраструктури
- Продовження безпекової та військової підтримки
Дерек Гоґан уточнив, що США долучають союзників і партнерів до підтримки України. “Путінська агресія назавжди змінила Європу”, - додав він.
Представник Держдепу наголосив також на важливості спільної допомоги Україні з боку США та європейських партнерів.
Дерек Гоґан: “Наші зусилля з підтримки України, подолання наслідків цієї війни, змінили курс цього конфлікту і зміцнили відносини із партнерами та союзниками”.“Всупереч планам Путіна, цей конфлікт активізував європейську демократію. І не лише європейську, а й більшість країн світу. Це не було б можливим без тісної співпраці США, союзників і партнерів, в час, коли ми очолюємо глобальні зусилля, аби Росія понесла відповідальність, і щоб надати Україні критичну безпекову та економічну та гуманітарну допомогу”, - сказав дипломат.
Він додав: «Вони розраховували, що війна буде швидкою і закінчиться капітуляцією України, втім український народ продемонстрував надзвичайну стійкість”.
Раніше український уряд заявляв про потребу в 5 млрд доларах щомісяця, щоб підтримувати урядові функції.
Президент США Джо Байден 9 травня підписав закон про лендліз, а 21 травня – підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів допомоги для України та анонсував нову партію озброєння для української армії.
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«Не потрібно боятися поразки Путіна» – Хав’єр Солана. Що ще радить НАТО Солана та інші колишні очільники Альянсу?
Україні потрібно більше зброї, НАТО має зберігати єдність та докладати більше зусиль для стримування Росії, а питання, яким вони хочуть бачити мир з росіянами – залишити вирішувати українцям – такий рецепт для вирішення нинішньої глобальної кризи, пов’язаної з нападом Росії на Україну, пропонують чотири колишні генеральні секретарі Альянсу.
До розмови про те, як має діяти в нинішніх обставинах НАТО, Андерса Фога Расмуссена, лорда Джорджа Робертсона, Яапа де Хоопа Схеффера та Хав’єра Солану у середу, 15 червня запросила Ініціатива трансатлантичної безпеки Атлантичної ради.
«Українці мають волю до боротьби, ми маємо їм надати, чим воювати. Вони воюють за всіх нас, за свободу і демократію», – сказав колишній прем’єр-міністра Данії Андерс Фог Расмуссен, генеральний секретар НАТО з 2009 по 2014 роки.
«Партнери по НАТО мають робити набагато більше, щоб допомогти українцям, дати їм те, що вони найбільше потребують – зараз це є далекобійна артилерія, - додав він і наголосив, що НАТО має серйозно підійти до питання стримування Росії та «залишити на столі усі можливості».
Його підтримав попередник на посаді генсека НАТО Джордж Робертсон, який обіймав цю посаду з 1999 по 2004 роки. Він сказав, що поставки зброї потрібно пришвидшити, так само потрібно більше уваги приділити тому, щоб українці її якнайшвидше опанували, а також важливо дати зрозуміти президенту Путіну, що «НАТО – це не той альянс, який програє».
«Гадаю, росіянам потрібно знати, що П’ята стаття (Статуту НАТО, – ред.) – означає, що напад на одну з країн НАТО є нападом на всіх. І цей потужний синал має дійти до тієї малої групи людей, яка наразі оточує президента Путіна. Це треба сказати чітко, ясно, і щоб вони знали, що це насправді серйозно», – сказав Робертсон.
На його думку, не потрібно уточнювати, що саме Альянс може зробити у відповідь, бо невизначеність для противника – одна зі складових успішної стратегії стримування.
Яап де Хооп Схеффер, який очолював НАТО з 2004 по 2009 рік, наголосив на тому, що НАТО має говорити одним голосом та тісно співпрацювати з Європейським Союзом з політичних питань, зокрема з питння санкцій.
«Іноді наші лідери з країн НАТО і ЄС роблять такі заяви, що справляють враження для медіа, що вони не погоджуються між собою», – сказав Схеффер, колишній міністр закордонних справ Нідерландів, чия країна, за повідомленнями, є одним із скептиків у питанні надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
Схеффер також наголосив, що лише українці мають вирішувати, що вони вважатимуть перемогою у своїй війні проти Росії.
«У нас є президент суверенної та незалежної держави, яка називається Україна, його звати Володимир Зеленський, і він є лідером (для країн НАТО, – ред.), а тому потрібно уникати спекуляцій про те, що є прийнятним, чи неприйнятним серед наших лідерів. На самміті НАТО в Мадриді потрібно продемонструвати те, чого вдалося досягти пану Путіну, – безпреценденту форму солідарності», – вважає Яап де Хооп Схеффер.
Іспанський політик Хав’єр Солана, який був Генеральним секретарем НАТО грудня 1995 по жовтень 1999 року, додав, що «вперше в історії відбуваються поставки зброї в такому обсязі до країни, яка не є членом НАТО, але ми маємо це робити ще швидше».
При цьому він відзачив, що «дуже складно постачати зброю до країни, яка є у стані війни», і має «лише один вхідний пункт – кордон з Польщею». Також Солана наголосив, що Альянс не має боятися показати «поразку Путіна».
«Потрібно показати, що якщо Путін почав війну для того, щоб зупинити країну від вступи до НАТО, у даному випадку Україну, то зараз є дві країни, які вступлять до НАТО найбличим часом – це Швеція та Фінляндія. І їхній вступ зільшить спільний кордон НАТО і Росії на півтори тисячі кілометрів», – наголосив Солана.
Деякі з колишніх очільників НАТО висловили сподівання, що протягом тих двох тижнів, що залишаються до самміту НАТО, вдасться владнати суперечки з Туреччиною щодо її опозиції до вступу Швеції та Фінляндії.
Самміт НАТО в Мадриді відбудеться 29 і 30 червня. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, до іспанської столиці мають прибути 30 голів держав-членів Альянсу, чотири запрошені країни Азійсько-Тихоокеанського регіону (Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея), представники чотирьох країн ЄС, що не входять до НАТО, а також глави Європейської ради та Європейської комісії. Загалом, у ньому візьмуть участь від 40 до 50 іноземних делегацій на рівні глав держав або урядів.
Запрошення отримав і президент України Володиир Зеленський, хоча питання про те, чи він приїде до Іспанії, чи звернеться до учасників самміту дистанційно, поки залишається відкритим.
Блінкен та Кулеба обговорили прискорення поставок важкого озброєння в Україну, плани на саміти G7 та НАТО
Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у телефоній розмові обговорили сьогодні питання прискорення поставок важкого озброєння в Україну. Про це мовиться на сайті Державного департаменту США.
“Держсекретар та міністр закордонних справ Кулеба обговорили кроки щодо прискорення поставок важкого озброєння в Україну та зміцнення української економіки, включно з зусиллями щодо виходу української сільськогосподарської продукції на міжнародні ринки”, - йдеться у повідомленні Держдепу США.
Держсекретар підкреслив дипломатичні зусилля, до яких вдаються США, щоб вирішити глобальну кризу продовольчої безпеки, до якої призвело повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
"Ми працюємо, щоб притягнути Росію до відповідальності та вирішити глобальну продовольчу кризу, спричинену жорстокою та неспровокованою війною Путіна", - написав у Twitter речник Держдепу Нед Прайс, опублікувавши новину про розмову очільників зовнішньополітичних відомств.
Під час розмови Держсекретар Блінкен також розповів главі МЗС України про плани США на саміти “Групи семи” та НАТО, які мають відбутися наприкінці червня цього року.
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В Пентагоні озвучили результати "Рамштайну-3", розповіли яка саме зброя увійде до нового пакету допомоги США
"Через кілька тижнів українці матимуть підготовану потужну ракетну артилерію дальної дії в бою", - оголосив генерал США Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США. На спільній прес-конференції з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, за результатами засідання Контактної групи з оборони України, "Рамштайн-3", Міллі вказав, що до кінця цього місяця союзники поставлять до України системи HIMARS, боєприпаси та навчені команди для застосування цих систем.
Обладнання, про поставки якого оголосили країни під час засідання "Рамштайн-3", відіграє ключову роль в стримуванні російського нападу на Донбасі та розбудові української системи дального вогню, заявив очільник Пентагону Ллойд Остін.
Серед важливих оголошень щодо збройної допомоги Україні, озвучених в середу, Остін насамперед вказав на оголошення президента США Джо Байдена нового пакету оборонної допомоги обсягом 1 мільярд доларів.
Цей пакет стане 12-тою партією зброї, яку США спрямують до України США зі своїх запасів, оголосив Остін під час прес-конференції в Брюселі в середу.
До нового пакету увійдуть боєприпаси для MLRS, додаткові 18 гаубиць-777, тактичні машини для їхнього перевезення, 36 000 раундів 155-мм боєприпасів, а також 650 млн доларів коштів Ініціативи з безпеки України, що надасть Україні можливість захищатись з використанням ще двох систем берегового захисту "Гарпун" та тисячі радіо, приладів нічного бачення, інших оптичних приладів.
Важливі оголошення надійшли від союзників, щодо необхідного обладнання, додав посадовець. Він подякував Німеччині, яка оголосила про надання трьох систем MLRS та боєприпасів, відзначив співпрацю з Великою Британією та Німеччиною над створенням української системи дального вогню на основі HIMARS.
Остін також подякував Словаччині за оголошення про передачу значної кількості гелікоптерів Мі і необхідних ракет. Також нову артилерію надають Канада, Польща та Нідерланди, вказав посадовець.
Майже 50 країн об'єдналось в Контактну групу щодо оборони України. Це знак не лише того, "наскільки нажахало і гальванізувало світ неспровоковане і невиправдане вторгнення Росії до України" а також ознака "світового захоплення стійкістю і героїзмом українського народу", вказав Остін.
Маркарова: “Нам потрібно усе”. Дипломати та політики в США коментують “Рамштайн-3”
"Якщо задача виграти, то зброї потрібно стільки скільки треба, щоб виграти".Оксана Маркарова, посолка України у США
"Україні потрібно усе і якнайшвидше". Таким чином посолка України у США Оксана Маркарова прокоментувала Голосу Америки очікування української сторони від зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн". За її словами українські дипломати ведуть активні перемовини із 20-тьма країнами, які вже надають озброєння Україні та загалом, із 40-ка країнами постійними учасницями контактної групи.
"Наші пріоритети дуже чіткі. Нам потрібно усе, починаючи від систем залпового вогню до артилерії та повітряної підтримки. Ми насправді дуже детально ділимось нашими потребами із стратегічними партнерами. Нам потрібно усе, для того, щоб перемогти. Саме з цим меседжем наша команда, зокрема заступник головнокомандувача поїхали на зустріч у Брюссель, - прокоментувала Голосу Америки Оксана Маркарова і зауважила, - ми дякуємо нашим партнерам, дякуємо США за швидке та масштабне надання збро, але ми постійно кажемо, що нам потрібно іще. Тому що, якщо задача виграти, то зброї потрібно стільки скільки треба, щоб виграти".
"Я очікую, що наші союзники також внесуть свою частку. Це важкі, спільні зусилля, щоб знову об’єднати нації".Марсі Каптур, конгресвумен від штату Огайо, демократична партія.
В Конгресі Сполучених Штатів також вітають сьогоднішні перемовини міністрів оборони в Брюсселі. За словами представниці Демократичної партії, конгресвумен Марсі Каптур, підтримка України вимагає постійної координації з партнерами.
"По-перше, я рада, що ця зустріч відбувається. Чим більше обговорень та планування, тим більше буде обміну інформацією – це конструктивно. Це потрібно Україні та державам, які її підтримують для продовження руху вперед. Потрібно синхронізувати дії. Зауважте, що ми маємо багато держав всередині та поза Європою, які підтримують Україну. Це вимагає великої координації. І я думаю, що така зустріч на високому рівні є іще одним кроком до конструктивної взаємодії з народом України", - сказала в ексклюзивному коментарі для Голосу Америки представниця 9-го округу штату Огайо в Палаті представників США.
Каптур також зауважила, що партнери США та України мають робити більше в плані надання оборонної допомоги.
"Безсумнівно, підтримка України завжди була рушійною силою в Палаті представників США. Саме Палата представників першою голосує за надання додаткової допомоги і ми продовжимо це робити. Проте Україна є нацією, яка існує в європейському контексті. І, чесно кажучи, я очікую, що наші союзники також внесуть свою частку. Це важкі, спільні зусилля, щоб знову об’єднати нації. Те, що ми зараз бачимо, це зміцнення партнерства за свободу на європейському континенті із союзниками з усього світу. Можливо це відбувається не так швидко, як сподівалися українці, але країни об’єднуються", - зауважила Каптур в коментарі для Голосу Америки.
На необхідності посилити роль НАТО в боротьбі проти російської агресії в Україні наголошує також сенатор від Республіканської партії Роб Портман.
"НАТО має активізуватися та робити більше у плані надання Україні оборонного озброєння. Зараз потрібна артилерія високої дальності. Зараз росіяни можуть обстрілювати українські позиції і спокійно сидіти неушкодженими, тому що українська артилерія до них не дістає. Тож, країни НАТО та інші свободолюбиві держави світу мають надавати більше озброєння. Деякі з цих країн мають необхідні види зброї та артилерії", - сказав член Сенату США від штату Огайо, Голосу Америки.
Портман також наголошує, що Західний світ має змусити Росію зупинити блокаду Чорноморських портів.
"Росія відмовляється розблокувати експорт продуктів. Натомість вони у прямому сенсі бомблять зерна на складах. Лише за останній тиждень було розбомблено і знищено 300 тис. тонн зерна. Їжу в жодному разі не можна використовувати як зброю. Інші країни можуть зробити більше, щоб допомогти. Це стосується, як країн-членів НАТО, так й інших партнерів", - сказав Портман і додав, що зараз "настав час рухатись вперед і визнати Росію державою-спонсором тероризму, що вимагатиме додаткових санкцій."
Нагадаємо, що у Середу 15-го червня очільники оборонних відомств більш ніж 45 країн, представники НАТО та ЄС беруть участь в засіданні Контактної групи з оборони України, яку проводять США в Брюсселі. У своєму вступному слові на засіданні, очільник Пентагону Ллойд Остін окремо привітав Еквадор, Грузію та Молдову, які приєднались до цієї групи.
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