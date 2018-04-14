Держдеп стурбований планами ОРДЛО затопити шахту, де проводилось ядерне випробування

"Плани, керованих Росією сил, затопити покинуту шахту Юнком – місцепроведення ядерного випробування в 79 році, може становити загрозу для постачання питної води для тисяч українців на контрольованій Росією території східної України. Ми закликаємо Росію та керовані нею сили діяти відповідально", - заявила речниця Державного департаменту Гедер Науерт у Twitter.

За повідомленням Спеціальної спостережної місії ОБСЄ, робітники шахти Юнком попередили, що деякі насоси на шахті буде відключено приблизно 14 квітня і шахту буде поступово затоплено. На цій шахті, яка наразі знаходиться на неконтрольованій урядом території, в 1979 році, за повідомленнями, здетонував ядерний заряд в капсулі.

Заступник головного інженера шахти та ще три особи повідомили ОБСЄ, що теперішній стан капсули невідомий і не відомо як затоплення та зміна тиску вплине на її цілісність, наголошують в ОБСЄ.

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