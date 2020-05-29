Чи матиме "плівковий скандал" наслідки для відносин України та США?

19-го травня позафракційний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи буцімто розмов екс-президента України з тодішнім віце-президентом США, звинувативши Петра Порошенка у міжнародній корупції, а Джозефа Байдена - у спробі зовнішнього управління Україною. На плівках начебто обговорюються надання Україні мільярда доларів американських кредитних гарантій та звільнення тодішнього генпрокурора Шокіна.

Позиція України має бути одна – це стратегічне партнерство із США, збереження двопартійної підтримки в Конгресі, робота з Білим домом, Пентагоном і невтягування ні в які провокації третіх сторін

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 20 травня заявив, що в курсі справи, і вироки будуть. Вже наступного дня офіс Генпрокурора відкрив провадження про державну зраду.

Своєю чергою, у Порошенка називають плівки сфабрикованими, а скандал - російською спецоперацією проти України. Звучать і інші думки. Так, екс-очільник СБУ Валентин Наливайченко заявив в інтерв'ю "Українським новинам", що, на його думку, люди, які передали плівки Андрію Деркачу перебувають в Україні. Наливайченко вважає, що джерела Деркача "хотіли привернути увагу до жахливої корупції та брехні на найвищому рівні саме в українській владі".

Від встрявання у ризиковану гру на чужому полі Україну застерегли колишні дипломати в Україні та США.

Захисники президента Порошенка відкидають звинувачення на його адресу.

Колишній заступник голови Адміністрації президента та дипломат Костянтин Єлісєєв вважає, що за логікою тих, хто вимагає притягнути Порошенка до відповідальності за державну зраду, притягнути до державної зради потрібно і президента Зеленського, бо "він теж зараз веде перемовини, телефонні розмови, остання відбулася з Держсекретарем Помпео на початку квітня".

"Можете на сайті побачити, де він чітко просить з боку США розглянути можливість надання Україні кредитних гарантій", - заявив Єлісєєв​. У нещодавній статті у "Дзеркалі Тижня" Єлісєєв назвав рисами української дипломатії при Зеленському "авантюризм, дилетантство, хаотичність і орієнтування не на національні інтереси, а на лояльність до Зеленського​".

Екс-дипломат, називає цю справу "плівок Деркача" спецоперацією справжня мета якої – посварити Київ і Вашингтон, втягнувши Україну в американські передвиборчі змагання на боці одного з кандидатів в президенти. Схожу позіцію висловлює колишній посол України в США Валерій Чалий.

Так, справді, Україні потрібна двопартійна підтримка нашого стратегічного партнера, США. Але не на шкоду суверенітету і боротьбі із корупцією

"Позиція України має бути одна – це стратегічне партнерство із США, збереження двопартійної підтримки в Конгресі, робота з Білим домом, Пентагоном і невтягування ні в які провокації третіх сторін", - каже Чалий.

Оприлюднювач записів, позафракційній депутат Андрій Деркач у свою чергу у коментарі Голосу Америки сказав, що оприлюднюючи плівки, виходив виключно з інтересів України.

"Нас цікавить українська історія, а не вибори у США, - наголосив Андрій Деркач. -​ Так, справді, Україні потрібна двопартійна підтримка нашого стратегічного партнера, США, але не на шкоду суверенітету і боротьбі із корупцією".

Андрій Деркач минулого року зустрічався із особистим адвокатом президента США Руді Джуліані. Як повідомляє УП, Деркач заявляв, що обговорював із Джуліані "факти неефективного використання коштів" американських платників податків чиновниками України, та створення міжпарламентської групи "Друзі України СТОП корупція". У квітні американське видання Politico повідомило, що Деркач найняв колишнього нардепа Андрія Артеменко своїм лобістом у США. Артеменко, як повідомили у ЗМІ, має працювати на приверненням уваги Вашингтона до корупції.

У ДБР на цьому етапі утримуються від коментарів щодо розслідування.

Микола Арманов, начальник відділу Головного слідчого управління ДБР заявив, що на теперішній час не уповноважений повідомляати будь-яку інформацію

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