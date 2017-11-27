1. Ергономічна кухня. Просто над плитою розташована мікрохвильовка із вбудованою у дно витяжкою. Це дуже заощаджує місце, особливо для невеликих квартир.

Навіть у недорогих будинках у раковині вбудований garbage disposer, тобто подрібнювач сміття – звісно, дрібного, з їжі. Чистиш, наприклад, картоплю, а очистки можна не вигрібати з раковини у смітник, а просто подрібнити й змити. Так само перемелюються й рештки їжі на тарілках. Дуже зручно.

Посудомийна машинка – інший член американських родин, а точніше, 75% сімей країни. Хоча, за цією статистикою, це найменш вживаний основний електроприлад.

2. Пральна машина не існує окремо без сушарки. Це називається laundry unit, дослівно «пральна одиниця», продають і встановлюють їх разом. Є пралка – є й сушарка. Це непохитне правило. Питання, де сушити постіль, рушники й ковдри, не виникає.

Недорогі квартири такого «юніту» можуть не мати. Тоді є кімната для прання – і сушіння – одна на весь будинок. Якщо таких пралок у багатоквартирному будинку взагалі нема – показник, що живуть там зовсім небагаті люди. Їм залишаються лише громадські пральні.

Вручну американці не перуть взагалі нічого. Я мала проблему із тим, де купити тазик для прання вручну – знайшла лише на Амазоні.

Є пралка – є й сушарка. Це непохитне правило

Пальта, костюми, сорочки й сукні – лише здають в хімчистку, яка ще й ремонтує одяг. Це взагалі окрема "хімчисткова мафія", контрольована, переважно, вихідцями зі Східної Азії. За менш як 12 доларів і латку не поставлять, з цієї суми стартують і послуги на чищення-прасування (у тих районах, де я жила).

​3. Кондиціонери – без них американці не уявляють свого існування. Їх немає лише в найбідніших будинках. Для решти – це норма, без якої вижити за 4-5 місяців спекотного вологого вашингтонського літа просто неможливо.

Бувають вони двох видів. Дешевші, так звані window units, - буквально «віконні одиниці». Їх встановлюють у кожній спальні і у вітальні. Вони фізично наганяють холодне повітря, коли стає гаряче.

Інший вид – air conditioning, централізована система кондиціонування, дорожча і зручніша, бо постійно підтримує потрібний рівень температури.

Якщо європейці часто заощаджують на опаленні й кондиціонуванні, американці більш схильні до екстремів. Влітку в кожному офісі, магазині, автобусі й вагоні метро – шалений холод, в футболці просто замерзаєш, взимку – тепло так, що светр починає душити й пекти.

Автовласники – це 85 % населення Америки

4. Логістика й паркування. Де поставити машину – головний біль усіх американців, що живуть чи працюють у великому місті. Місця для паркування на узбіччях існують трьох видів: «зайнято», «дорого» або «заборонено».

Автовласники – це 85 % населення Америки. Тож наявність паркування чи навіть підземного гаражу – звісно, не безкоштовного, – часто стає вирішальним фактором під час вибору житла.

Нові багатоквартирні будинки найчастіше мають ще й спеціальні місця під вантажівки для переїзду, неподалік від вантажного ліфту, а отже коробки не заважають мешканцям, а фургон не займає місця на парковці.

Всі ремонтні роботи проведуть вдень, щоб не заважати господарям. Приходиш додому ввечері – а там чисто й справно

5. Amenities - тобто додаткові зручності, бонуси, сервіси. Це ігрові кімнати з більярдом і настільним футболом, офісні приміщення з компютерами, тренажерки, кімнати для зберігання велосипедів, грилі й басейни на території чи навіть на руфтопі, тобто дахові будинку. У США вони доступні не лише для багатіїв, а й для середнього класу. Часом – треба доплачувати понад місячну оренду або разово під час заселення.

Крім того, в таких будинках - безкоштовне обслуговування й дрібний ремонт квартир. Вийшла з ладу посудомийна машина – замінять. Заклинило вікно – полагодять. Батареї до початку опалювального сезону – перевірять. Треба лише повідомити адміністрації.

Всі ремонтні роботи проведуть вдень, щоб не заважати господарям. За собою підметуть, розстелять поліетилен чи вдягнуть бахіли. Приходиш додому ввечері – а там чисто й справно. І так, поки тебе нема, в твоїй квартирі ходить хтось чужий. І ні, це не страшно, бо нічого не крадуть.

Додати до сервісу в такому комплексі консьєржа на вході, просторі коридори, 4 ліфти й безкоштовну кавомашину в лоббі, - і складається відчуття, наче живеш у готелі. А в літку, за умови наявності басейну та інших зручностей, - ніби на курорті.