За рік в Америці я встигла пожити у 10 квартирах в різних районах Вашингтона і передмістя й дуже цьому радію. Попри незручності переїздів, вивчила і місто, і ринок житла. Побачила я й типовий американський побут. На перший погляд, ну що тут можна нового вигадати? Але здається, американці набагато краще вміють організувати свій особистий простір.
1. Ергономічна кухня. Просто над плитою розташована мікрохвильовка із вбудованою у дно витяжкою. Це дуже заощаджує місце, особливо для невеликих квартир.
Навіть у недорогих будинках у раковині вбудований garbage disposer, тобто подрібнювач сміття – звісно, дрібного, з їжі. Чистиш, наприклад, картоплю, а очистки можна не вигрібати з раковини у смітник, а просто подрібнити й змити. Так само перемелюються й рештки їжі на тарілках. Дуже зручно.
Посудомийна машинка – інший член американських родин, а точніше, 75% сімей країни. Хоча, за цією статистикою, це найменш вживаний основний електроприлад.
2. Пральна машина не існує окремо без сушарки. Це називається laundry unit, дослівно «пральна одиниця», продають і встановлюють їх разом. Є пралка – є й сушарка. Це непохитне правило. Питання, де сушити постіль, рушники й ковдри, не виникає.
Недорогі квартири такого «юніту» можуть не мати. Тоді є кімната для прання – і сушіння – одна на весь будинок. Якщо таких пралок у багатоквартирному будинку взагалі нема – показник, що живуть там зовсім небагаті люди. Їм залишаються лише громадські пральні.
Вручну американці не перуть взагалі нічого. Я мала проблему із тим, де купити тазик для прання вручну – знайшла лише на Амазоні.
Є пралка – є й сушарка. Це непохитне правило
Пальта, костюми, сорочки й сукні – лише здають в хімчистку, яка ще й ремонтує одяг. Це взагалі окрема "хімчисткова мафія", контрольована, переважно, вихідцями зі Східної Азії. За менш як 12 доларів і латку не поставлять, з цієї суми стартують і послуги на чищення-прасування (у тих районах, де я жила).
3. Кондиціонери – без них американці не уявляють свого існування. Їх немає лише в найбідніших будинках. Для решти – це норма, без якої вижити за 4-5 місяців спекотного вологого вашингтонського літа просто неможливо.
Бувають вони двох видів. Дешевші, так звані window units, - буквально «віконні одиниці». Їх встановлюють у кожній спальні і у вітальні. Вони фізично наганяють холодне повітря, коли стає гаряче.
Інший вид – air conditioning, централізована система кондиціонування, дорожча і зручніша, бо постійно підтримує потрібний рівень температури.
Якщо європейці часто заощаджують на опаленні й кондиціонуванні, американці більш схильні до екстремів. Влітку в кожному офісі, магазині, автобусі й вагоні метро – шалений холод, в футболці просто замерзаєш, взимку – тепло так, що светр починає душити й пекти.
Автовласники – це 85 % населення Америки
4. Логістика й паркування. Де поставити машину – головний біль усіх американців, що живуть чи працюють у великому місті. Місця для паркування на узбіччях існують трьох видів: «зайнято», «дорого» або «заборонено».
Автовласники – це 85 % населення Америки. Тож наявність паркування чи навіть підземного гаражу – звісно, не безкоштовного, – часто стає вирішальним фактором під час вибору житла.
Нові багатоквартирні будинки найчастіше мають ще й спеціальні місця під вантажівки для переїзду, неподалік від вантажного ліфту, а отже коробки не заважають мешканцям, а фургон не займає місця на парковці.
Всі ремонтні роботи проведуть вдень, щоб не заважати господарям. Приходиш додому ввечері – а там чисто й справно
5. Amenities - тобто додаткові зручності, бонуси, сервіси. Це ігрові кімнати з більярдом і настільним футболом, офісні приміщення з компютерами, тренажерки, кімнати для зберігання велосипедів, грилі й басейни на території чи навіть на руфтопі, тобто дахові будинку. У США вони доступні не лише для багатіїв, а й для середнього класу. Часом – треба доплачувати понад місячну оренду або разово під час заселення.
Крім того, в таких будинках - безкоштовне обслуговування й дрібний ремонт квартир. Вийшла з ладу посудомийна машина – замінять. Заклинило вікно – полагодять. Батареї до початку опалювального сезону – перевірять. Треба лише повідомити адміністрації.
Всі ремонтні роботи проведуть вдень, щоб не заважати господарям. За собою підметуть, розстелять поліетилен чи вдягнуть бахіли. Приходиш додому ввечері – а там чисто й справно. І так, поки тебе нема, в твоїй квартирі ходить хтось чужий. І ні, це не страшно, бо нічого не крадуть.
Додати до сервісу в такому комплексі консьєржа на вході, просторі коридори, 4 ліфти й безкоштовну кавомашину в лоббі, - і складається відчуття, наче живеш у готелі. А в літку, за умови наявності басейну та інших зручностей, - ніби на курорті.
Facebook Forum