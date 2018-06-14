Американці купили майже 90 тисяч квитків на футбол в Росії; лише деякі уряди бойкотують чемпіонат

У Росії в четвер розпочинається футбольний чемпіонат світу попри заклики до бойкоту на тлі жорсткої критики Кремля та чинних європейських і американських санкцій щодо Москви.

Велика Британія - одна з небагатьох країн, які оголосили частковий “політичний бойкот”, відмовившись відряджати делегації високопосадовців.

Лондон діє у відповідь на спробу убивства 4 березня у Солсбері колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки, назвавши Росію відповідальною за застосування хімічної зброї.

Україна, намагаючись привернути увагу світу до російської агресії, заявила про повний бойкот, але українській команді не довелося відмовлятися від поїздки, бо вона не пройшла відбірковий етап.

Попри застереження українського уряду принаймні 5 тисяч українців придбали квитки на матчі в Росії.

Громадяни США будуть найбільшою групою іноземних уболівальників, придбавши, за даними міжнародної футбольної організації ФІФА рекордну кількість квитків - майже 90 тисяч.

1980 р. Сполучені Штати очолювали бойкот Олімпіади у Москві, який тоді підтримали 65 країн світу, протестуючи проти радянської війни в Афганістані.

Росія, намагаючись показати себе світові з кращого боку, витратила близько $11-12 мільярдів на інфраструктуру для чемпіонату, хоча на зимову олімпіаду в Сочі пішло близько $50 мільярдів.

Загалом упродовж турніру, який триватиме місяць, Росію планують відвідати близько півтора мільйона іноземців.

“Президент Путін має нагоду здобути піар-перемогу”, - пише про чемпіонат британський часопис Economist, але наголошує, що “прекрасна гра (футбол) лише тимчасово відволікатиме увагу від огидних реалій”.

Росіяни побоюються, що їхня команда може виявитися дуже слабкою, оскільки за даними ФІФА збірна країни - господаря посідає у світовому рейтингу аж 70 місце.

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